El mensaje del técnico del Cádiz CF: "No somos más que el Eibar"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano en la previa del encuentro del Cádiz CF contra el Eibar, previsto para este sábado 13 de septiembre (16:15 horas) en el Nuevo Mirandilla.

El preparador del conjunto cadista se refirió a la reacción en San Sebastián con gente menos experta. "El segundo tiempo empezamos con cuatro y es cuando peor estuvimos. No estaba Bojan (Kovacevic) y lo notamos, pero tenemos futbolistas muy jóvenes que tienen que seguir aprendiendo y que van a mejorar. En defensa, la Real B y nosotros tenemos una media de edad de 23 años y medio. Creo que hay que tener paciencia, son buenos jugadores que están en etapa de crecimiento. Cuando vino Mario (Climent), procedía de Primera Federación, Bojan se ha hecho un buen central y lo mismo pasará con los demás", explicaba el vasco.

Palabras al rival, un Eibar que Garitano ha 'desmenuzado' esta semana. "Nos conocemos bien. Son un muy buen equipo, con un bloque fuerte que destaca más como conjunto que por individualidades. Encajan pocos goles, presionan muy bien. Espero un partido igualado, como todos en esta categoría".

Todo ello en una Segunda llena de complejidad. "No somos menos que ningún equipo ni tampoco más. Ningún rival domina los noventa minutos. En casa estamos con confianza, pero sabemos que el Eibar nos pondrá las cosas difíciles".

Palabras del técnico del Cádiz CF a ser cuestionado por Iuri Tabatadze. "Lleva diez días aquí, ya se sabe los nombres de los compañeros. Si no ha jugado más es porque no estaba. No podemos pensar que cada vez que juegue va a marcar dos goles, pero está respondiendo bien y es un activo importante", aunque advierte que "la responsabilidad ofensiva no puede caer solo en él".

En ese sentido, sale a relucir el fondo de armario. "Estamos sacando carácter cuando llegan los malos momentos. La energía de jugadores como Tabatadze nos viene muy bien. Somos el sexto equipo que más pases da y el tercero que más centra, pero tenemos que mejorar. La calidad debe compensarse con orden y solidez defensiva", aclara.

Valoración del arranque liguero del Cádiz CF. "Teníamos que traer gente joven porque el equipo estaba pasado de edad. Hemos ganado dos partidos y empatado otros dos. La juventud es un peaje, pero también una oportunidad. Estamos demostrando cosas buenas y otras que debemos mejorar".

Para acabar, lanza la siguientes reflexión: "No podemos ir a un campo pensando que somos menos que nadie, porque somos el Cádiz. La gente nos tiene que exigir, pero los demás también juegan. No somos más que el Eibar. Tendremos momentos buenos y momentos malos".