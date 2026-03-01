Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Eibar

El Cádiz CF lucha contra el rival de turno y contra sí mismo con el único pensamiento de frenar la caída libre que le ha sumido en una crisis insospechada en los albores de la segunda vuelta después del prometedor sexto puesto con el que finalizó la primera. El conjunto amarillo se enfrenta al Eibar el primer domingo del mes de marzo con la acuciante necesidad de obtener una victoria que tanto se le resiste en los últimos tiempos. La cita encuadrada dentro de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion se dirime en horario nocturno (21:00) en el Estadio Municipal de Ipurua.

Seis encuentros consecutivos sin ganar son demasiados y más con una trayectoria plagada de derrotas que han horadado las aspiraciones relacionadas con el ascenso y quebrado el ánimo de un vestuario colmado de dudas. El examen no puede ser más exigente frente al segundo mejor local de la categoría de plata con el que está empatado a 35 puntos en la clasificación. Los dos buscan oxígeno para evitar un peligroso acercamiento a una zona de descenso que hace bien poco quedaba muy lejos de los visitantes.

La nueva realidad obliga al Cádiz CF a apretar los dientes para no encontrarse con el problemón que supondría verse fagocitado por los puestos de la parte trasera. Se trata de ganar para avanzar. No hay más.

La importancia del partido es inusual a falta de quince episodios para el desenlace del campeonato. Si no es una final, casi lo parece. El capitán Álex Fernández ya avisó tras el reciente varapalo frente a la Real Sociedad B de la trascendencia que adquiere el duelo contra el cuadro armero: “Nos jugamos no meternos abajo de lleno”. Nada menos. Para esquivar el abismo es preciso un triunfo con el que además romper la mala racha e insuflar aires de tranquilidad.

La plantilla cadista sabe lo que se juega y también el entrenador. Gaizka Garitano es consciente de su momento delicado (el más difícil desde su llegada en diciembre de 2024 en sustitución de Paco López). Su puesto puede empezar a peligrar si el equipo no reacciona con inmediatez. Los resultados son los que dictan sentencia en el mundo del fútbol.

El equilibrio entre la defensa y el ataque se antoja clave. Los fallos groseros no están permitidos y el acierto en las dos áreas es imprescindible, con máxima concentración de principio a fin. Para el Cádiz CF puede ser fundamental no ir por debajo en el marcador por el golpe anímico y por su demostrada incapacidad para levantar resultados adversos.

El técnico busca la llave con la que reabrir la caja de la victorias y la alineación es más imprevisible que nunca. Tiene margen de sobra para elegir más allá de la baja del sancionado José Antonio de la Rosa (acumulación de cinco amonestaciones) y las ya conocidas de los lesionados Bojan Kovacevic y Iuri Tabatadze. Tampoco están disponibles Mario Climent y Roger Martí.

Alineaciones probables

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla, Olaetxea, Aleix Garrido, Corpas, Mada, Guruzeta y Martón.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira, Moussa Diakité o Joaquín, Ortuño, Antoñito, Brian Ocampo u Ontiveros, Dawda Camara y García Pascual.

Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano).

VAR: Iván Caparrós Hernández (comité valenciano).

Estadio: Ipurua.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).