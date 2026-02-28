Una novedad importante en la convocatoria del Cádiz CF para el partido contra el Eibar

El Cádiz CF desarrolló el sábado 28 de febrero el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal antes de emprender viaje al norte de España para disputar el partido contra el Eibar programado para la noche del domingo 1 de marzo (desde la 21:00 horas) en el Estado Municipal de Ipurua. La última sesión de la semana despejó el camino para que Gaizka Garitano definiese una convocatoria que presenta una novedad importante.

La expedición cadista que se desplaza a la provincia de Guipuzcoa está compuesta por 24 futbolistas, dos de ellos procedentes del filial. Cinco jugadores del primer equipo no entraron en la lista. A las conocidas bajas de los lesionados de larga duración Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic se sumó la del sancionado José Antonio de la Rosa por acumulación de cinco amonestaciones. Mario Climent se quedó fuera una semana más y tampoco entró Roger Martí, que pasó de ser titular en el duelo ante la Real Sociedad B a quedarse en casa. Se supone que estas dos ausencias obedecen a problemas físicos.

La principal novedad es la primera aparición de Rominigue Kouamé desde su regreso al conjunto amarillo el pasado mercado de invierno tras finalizar el periodo de cesión en el Chicago Fire de la Liga de Estados Unidos. Una vez que está entre los elegidos tras ponerse en forma en los entrenamientos, el medio tiene la oportunidad de volver a jugar con el Cádiz CF un año y dos meses después de su última participación en diciembre de 2024 en el partido contra el Almería de la 21ª jornada de la pasada temporada.

Los jugadores citados por Gaizka Garitano para afrontar el importante encuentro contra el Eibar correspondiente al capítulo 28 de LaLiga Hypermotion son los porteros David Gil, Víctor Aznar y Rubén Rubio; los defensas Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Sergio Arribas y Raúl Pereira; los centroscampistas Rominigue Kouamé, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Antoñito Cordero, Suso y Javier Ontiveros; y los delanteros Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.