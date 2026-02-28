La enorme ventaja sobre el Eibar que ha dilapidado el Cádiz CF

El encuentro entre el Eibar y el Cádiz CF programado para el domingo 1 de marzo en el Estadio Municipal de Ipurua (desde las 21:00 horas) se disputa con dos escuadras instaladas en dinámicas muy diferentes. La azulgrana marca una tendencia al alza y la amarilla cotiza a la baja desde el comienzo de la segunda vuelta.

Si se tiene en cuenta la trayectoria una vez rebasado el ecuador de la temporada 2025-26, el Eibar se presenta a la cita en mejor momento que un Cádiz CF afectado por una profunda crisis para la que busca una solución urgente.

Ambos conjunto se ven las caras justo cuando están empatados a puntos. 35 cada uno. La situación actual nada tiene que con la distancia que había entre uno y otro al final de la primera vuelta. El cuadro gaditano llegó a la mitad del campeonato en la sexta posición (en fase de ascenso) con 34 puntos, diez que más el equipo guipuzcoano, 16º con 24 y con una renta de uno sobre la zona de descenso. En el duelo que libraron en el Nuevo Mirandilla, ganaron los gaditanos (1-0).

Esa holgada ventaja del Cádiz CF sobre el Eibar se ha difuminado en sólo media docena de capítulos del tramo liguero definitivo. Mientras los amarillos han sumado un único punto de 18 con un 5,5% y son los colistas de la segunda vuelta, los norteños se ha hecho con 11 (en el noveno puesto) con un alto porcentaje (un 61) que demuestra su recuperación. Los visitantes ha perdido cinco partidos y empatado uno y no conoce el triunfo. Los anfitriones han gado tres envites, empatados dos y perdido sólo uno, el del pasado fin de semana en Riazor frente al Deportivo de La Coruña (1-0).

La renta de los amarillos sobre los armeros ha quedado neutralizada y ahora los dos contrincantes se juegan los puntos en un contexto de igualdad clasificatoria. Eso sí, el Eibar ostenta el cartel de favorito no sólo por su creciente producción. La clave de su remontada en la tabla radica en su enorme fortaleza como local.

El equipo vasco es día de hoy intratable en su feudo, donde ha ganado sus últimos cinco partidos contra el Real Valladolid (3-0), Mirandés (2-1), Almería (1-0), Sporting de Gijón (1-0) y Racing de Santander (2-1). Su fortaleza en casa contrasta con la debilidad de un Cádiz CF que en las últimas semanas ha olvidado poner en práctica el verbo vencer.