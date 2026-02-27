El entrenador del Eibar vaticina cómo será el partido contra el Cádiz CF

El entrenador del Eibar, Beñat San José, cree que el partido del domingo 1 de marzo frente al Cádiz CF va a ser uno de los más difíciles de la temporada 2025-26 para su equipo porque se enfrentará a un rival "muy potente" cuyo técnico, Gaizka Garitano, ex preparador del conjunto armero, "conoce muy bien" Ipurua.

"Va a ser muy competitivo. El Cádiz CF es un rival muy potente, que combina muy bien su condición física con la técnica de sus jugadores y, sobre todo, su entrenador conoce muy bien Ipurua y eso es un factor a tener en cuenta también. Es una de las figuras más importantes de la historia del Eibar, ya que hizo grandes cosas en el club", declaró el técnico del conjunto azulgrana.

San José prevé un encuentro "muy táctico y tremendamente disputado" en el que el Eibar deberá "hacerse hueco".

"Estamos bien, estamos compitiendo bien, tenemos buenas sensaciones. Hay buenos rendimientos de casi todos los jugadores y eso me está gustando, ya que fortalece mucho al equipo. Es clave que todos estén enchufados", remarcó.

El técnico donostiarra mostró un gran respeto por el equipo andaluz, que cuenta con jugadores "de nivel y de experiencia que saben de qué se trata este deporte".

"Garitano, competitivamente hablando, es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Tácticamente trabaja mucho los partidos y conoce Ipurua. Más allá de si no está en una racha de sumar, el Cádiz CF es un equipo muy completo y al que es muy difícil hacerles goles. En cualquier momento tienen jugadores que te marcan la diferencia. Vamos a tener que masticar mucho el partido y jugarlo muy bien", afirmó.