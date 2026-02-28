Un error del Cádiz CF impide la retirada de la tarjeta a De la Rosa que hubiese evitado la sanción

De la Rosa se lleva las manos a la cabeza en el partido contra la Real Sociedad B.

El Cádiz CF no sólo perdió (0-2) el partido contra la Real Sociedad B el pasado lunes 23 de febrero. Se quedó también sin José Antonio de la Rosa, que en ese encuentro vio la quinta cartulina de la temporada 2025-26 y por tanto recibió la correspondiente sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

El colegiado Alejandro Ojaos Valera explicó en el acta que mostró tarjeta al extremo “por dejarse caer al suelo, simulando haber sido objeto de falta”.

El club intentó sin éxito la anulación de esa amonestación para que De la Rosa pudiese estar disponible para el duelo contra el Eibar. Presentó alegaciones con pruebas videográficas para demostrar que no hubo simulación que no fueron admitidas por Disciplina al considerar que llegaron fuera del plazo reglamentario.

Una vez sancionado el futbolista, la entidad cadista presentó un recurso ante el Comité de Apelación para impugnar el acuerdo del otro órgano, pero fue rechazado y por tanto la suspensión se mantiene en pie.

El club consideraba que sí presentó las alegaciones dentro de plazo, pero el segundo órgano confirmó el error del Cádiz CF. En su resolución, Apelación expuso que no cabe la aportación de pruebas no presentadas oportunamente en primera instancia, por lo que rechazó la prueba videográfica aportada exclusivamente en segunda instancia al no haber sido admitidas por el Comité de Disciplina por llegar fuere de plazo. Así, no entró a valorar las imágenes en las que se podría demostrar que De la Rosa no simuló la caída.

Apelación indicó que el artículo 26 del Código Disciplinario de la RFEF, en su apartado 3, señala que se pueden presentar alegaciones y pruebas hasta las 14:00 horas del segundo día hábil siguiente al del partido de que se trate, reduciéndose en 24 horas en caso de partidos celebrados en día distinto al fin de semana. El Cádiz CF jugó el lunes, de manera el plazo expiraba las 14:00 horas del siguiente día hábil, es decir, el martes 24 de febrero.

La entidad cadista había alegado que el acta del partido se cerró la madrugada del 24 de febrero (a las 1:13 horas) y entendía que el plazo para las alegaciones concluia a las 14:00 horas del miércoles.