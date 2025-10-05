Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra Las Palmas

Cada jornada que pasa es más cercana la probabilidad de la derrota, pero el Cádiz CF está empeñado en prolongar todo lo que pueda su condición de invicto que lo coloca como una de las referencias en el tramo inicial del campeonato. Después de encadenar siete partidos sin perder, el conjunto gaditano comparece en territorio canario el primer domingo del mes de octubre para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el octavo episodio de la Liga Hypermotion.

El duelo entre conjuntos amarillos no puede ser más atractivo. El Cádiz CF lleva dos semanas residiendo en plaza de ascenso directo y opta de nuevo al liderato, y el cuadro insular anda inmerso en el periodo de adaptación a Segunda División tras el descenso, eso sí, en la zona alta de la clasificación y con opciones de meterse en la zona de play-off. Es uno de los favoritos al premio gordo como lo fue el conjunto andaluz hace un año.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano pretende sostener su línea de fiabilidad defensiva (ha dejado la portería a cero en cuatro ocasiones) como principal argumento para volver a sumar, aunque el técnico ya ha advertido de que se trata de una de las citas más complicadas de la temporada por el potencial que atesora el adversario.

Además de que siga funcionando el entramado destinado a la destrucción, el vasco considera más que necesario dar un paso al frente en la faceta ofensiva para tener opciones de éxito. Generar más oportunidades y acertar de cara al gol, esa es la cuestión.

El decepcionante empate a cero en casa ante el Ceuta fue un aviso de la dificultad que entraña una categoría en la que cada envite es una incógnita con un desenlace imprevisible. Los gaditanos no aprovecharon la ocasión de auparse al liderato aunque continúan arriba con la noble intención de no moverse si no es para ir más allá del segundo escalón.

Salvo sorpresa, el preparador cadista volverá a apostar por el bloque ya conocido, con la única duda de uno o dos extremos puros y el interrogante de Javier Ontiveros. El marbellí reapareció el pasado domingo (jugó la última media hora) después de perderse los cuatro encuentros anteriores y ahora es Garitano el que debe evaluar si lo ve en condiciones para entregarle la titularidad. En caso contrario, podría volver a tener minutos en la segunda mitad en función del desarrollo del partido.

ALINEACIONES PROBABLES

UD Las Palmas: Horkas, Viti, Álex Suárez, Barcia, Clemente, Loiodice, Amatucci, Manu Fuster, Iván Gil, Ale García y Marc Cardona.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Diarra, Tabatabze, Suso y Álvaro García Pascual.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (castellano-manchego.

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).