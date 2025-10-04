El Deportivo vuelve a dar al Cádiz CF la opción de colocarse líder

Cada jornada de Liga en segunda División está abierta a cualquier resultado debido a la igualdad reinante. El Cádiz CF comparece la noche del domingo 4 de octubre en el estadio Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el choque correspondiente al octaco capítulo. Cuando el equipo de Gaizka Garitano salte al césped, ya conocerán los marcadores de nueve encuentros y sólo quedará pendiente, además del suyo, el envite que el lunes disputan la Cultural Leonesa y el Albacete Balompié.

La vida le vuelve a dar al Cádiz CF la oportunidad de dar el salto al liderato de la clasificación. No aprovechó la primera el pasado fin de semana cuando no venció al Ceuta (empate a cero en el Nuevo Mirandilla), pero ahora se repite la secuencia y vuelve a depender de sí mismo.

El Deportivo de La Coruña arribó al episodio liguero número 8 en lo más alto de la tabla con los mismos puntos que los amarillos, segundos con 15. El cuadro gallego empató el sábado en su feudo frente al Almería (1-1) y dio un paso corto para llegar a los 16. Eso significa que si el conjunto gaditano es capaz de ganar la noche del domingo en el campo de Las Palmas, se colocará líder en solitario.

Lo único que le vale a los andaluces para alcanzar la cima de la Liga es el triunfo. Es exactamente el mismo escenario que el del pasado fin de semana, aunque en esta ocasión la misión parece más complicada al jugar el Cádiz CF a domicilio y además tener que medirse a un potente adversario considerado como uno de los candidatos al ascenso.