Dos ex del Cádiz CF en Las Palmas: cómo le va al portero Caro

El encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz CF es uno de los focos de atención de la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto insular ejerce de anfitrión en el estadio Gran Canaria la noche del primer domingo del mes de octubre en un duelo que se presenta atractivo.

En el equipo isleño militan dos futbolistas que tienen pasado en la escuadra cadista: Francisco Jesús Crespo García, conocido como Pejiño, y José Antonio Caro.

Pejiño (29 años) pasó por la cantera del Cádiz CF y tras jugar en el filial se unió al Sevilla Atlético. Llegó a debutar en el primer equipo de Nervión con participación en tres partidos de la Liga Europa en la campaña 2018-19, aunque su estabilidad en el fútbol profesional se produjo en el cuadro canario, con el que ascendió a Primera y con el que se estrenó en la máxima categoría del balompié español. En el curso 2023-24, le marcó un gol al Cádiz CF en un choque liguero.

El extremo jugó cedido en el Elche el pasado ejercicio 2024-25 y tras participar en el ascenso de los franjiverdes regresó a Las Palmas, con la que recorre su último año de contrato. El barbateño está teniendo poco protagonismo en el nuevo curso. Acumula 85 minutos sobre el césped repartidos en cuatro envites (sólo uno como titular).

En el caso de Caro (31 años), está ejerciendo el papel que también le tocó en su única campaña en el Cádiz CF (la 2024-25). Con los gaditanos arrancó como titular pero enseguida perdió su plaza en favor de David Gil. El portero onubense sumó sólo siete partidos (cinco de Liga y dos de la Copa del Rey) en el cuadro gaditano. El club decidió no contar con él y rescindió su contrato el padado 6 de agosto.

El cancerbero no tardó en encontrar nuevo destino (firmó un año con los insulares) y en la presente temporada de momento espera turno en el banquillo porque su entrenador, Luis García, está apostando por Dinko Horkas. Caro aún no ha debutado con Las Palmas y no parece que vaya hacerlo en el partido ante su ex equipo salvo que sea necesario.