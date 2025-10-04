El entrenador del Cádiz CF cuenta por qué la baja de Joaquín "es un problema"

El Cádiz CF continúa sin vaciar del todo su enfermería en el primer tramo de la temporada 2025-26. Uno de los futbolistas que no llega a tiempo al partido contra la Unión Deportiva Las Palmas (octava jornada de LaLiga Hypermotion) es Joaquín González. Su baja no es ninguna novedad.

El centrocampista firmó este último verano por la escuadra cadista hasta el 30 de junio de 2030 en una clara apuesta de la dirección deportiva. Procedía del filial del Atlético de Madrid y antes del militar en el cuadro rojiblanco había formado parte del Atlético Sanluqueño.

Pero antes de pisar la provincia de Cádiz por primera vez estuvo en la cantera de Las Palmas e incluso llegó a debutar en el primer equipo en un partido de la Copa del Rey.

Joaquín es el único futbolista de la plantilla entrenada por Gaizka Garitano con pasado en el club que ejerce de anfitrión en el estadio Gran Canaria. Sin embargo, no aún no ha debutado este curso debido a problemas físicos que arrastra desde la pretemporada.

Su prolongada ausencia supone un inconveniente como reconoció el propio Garitano el viernes en la previa del encuentro.

El técnico recordó que el medio tuvo problemas en el pubis desde su aterrizaje y por ello “no hemos podido verlo” con continuidad “en partidos amistosos ni entrenamientos”.

Garitano calificó de “importante” la baja de Joaquín que se prolonga en el tiempo y explicó las características del jugador, al que definió con una palabra: “Es un futbolista mixto, hace dos temporadas jugó de seis y la anterior de ocho”. Dijo del tinerfeño que atesora “potencia y juego aéreo”, ademásde “jugar bien al fútbol”.

No escondió el preparador cadista que no poder contar ahora mismo con el mediocentro “es un problema” porque “es uno menos en esa zona”.

En cualquier caso, se mostró esperanzado en que el jugador pueda entrar pronto en la dinámica del grupo. Otra cuestión es cuándo podrá disponer de sus primeros minutos. Cuando se estrene de manera oficial en el Cádiz CF es posible que ya haya cumplido los 25 años a los que llega el próximo 14 de octubre. La mejor forma de celabrarlo sería con su próximo debut de amarillo.