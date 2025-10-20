Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Burgos

Es un partido más pero no del todo porque es la primera vez que el Cádiz Club de Fútbol defiende el liderato que conquistó hace una semana tras la sufrida victoria (1-0) sobre el Huesca. Es pronto y aún queda mucho campeonato por delante, pero ahora que se ha sentado en el trono el siguiente reto es no moverse de él y, si es posible, abrir brecha. Hace cinco años queno disfrutaba de un momento como el de ahora.

Soñar es gratis y el conjunto amarillo, con su posición de privilegio ganada a pulso, pretende mantener viva la llama de la ilusión que ha prendido en la afición después de mucho tiempo apagada. Repite en el estadio Nuevo Mirandilla esta vez ante el Burgos en el compromiso que el lunes 20 de octubre baja el telón de la décima jornada de LaLiga Hypermotion.

Nada hace pensar en un guion que no esté marcado por la igualdad que impera en una categoría de plata en la que cada cada capítulo está sujeto a cualquier desenlace. Que el Cádiz CF sea líder no significa que vaya a ganar. Se lo tiene que currar al máximo para que conservar intacta la fortaleza que con ahínco ha edificado en casa (cuatro triunfos y un empate) con el alentador soporte de su hinchada. El Burgos llega después de caer en su feudo ante el Real Valladolid (0-1) y con una dinámica negativa de dos derrotas consecutivas que quiere frenar de inmediato.

En el vestuario cadista son conscientes de que las opciones de éxito pasan por su buen papel en casa. Cuantos más puntos se queden en el hogar, mayores serán las posibilidades de pelear por un ascenso que aún aparece muy lejos en el horizonte.

El próximo paso para seguir con la sonrisa de oreja a oreja es celebrar un nuevo triunfo en el santuario cadista con la premisa de la portería a cero que está dando frutos (sólo han recibido un gol en su campo). Los amarillos son altamente fiables en la aplicación del sistema defensivo mientras sufren en las labores que atañen al ataque pese a que intentar aumentar la posesión de balón.

El margen de mejora es evidente y con la intención de progresar salta al césped un Cádiz CF con posibles novedades en la alineación. Gaizka Garitano estaba pendiente del último entrenamiento antes del encuentro, programado para la tarde del domingo, para ver con qué futbolistas puede contar porque algunos arrastraban molestias.

Tienen papeletas para regresar al once Mario Climent tras cumplir sanción, Bojan Kovacevic después de ser suplente tras su estancia con la selección sub’21 de Serbia y Suso una vez que se ha entrenado con normalidad en los últimos días después de superar las molestias que le impidieron participar en el duelo ante el Huesca.

Otra duda puede radicar en la composición del centro del campo. Con Sergio Ortuño con plaza fija, la incógnita está entre Moussa Diakité y Álex Fernández, sin descartar la opción de la entrada del maliense con el madrileño en tres cuartos.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité o Álex Fernández, Sergio Ortuño, Tabatadze, Ontiveros, Suso y García Pascual.

Burgos: Cantero, Lizancos, Córdoba, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Curro Sánchez, Appin y Fer Niño.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (comité valenciano).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 20:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).