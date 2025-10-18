Ramis se quita el sombrero ante el Cádiz CF

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, ha pasado por sala de prensa para exponer las impresiones previas al encuentro de su equipo contra el Cádiz CF, que tendrá lugar este lunes, 20 de octubre, a las 20:30 horas.

El técnico del conjunto castellanoleonés habla de un adversario "muy ordenado y efectivo, con equilibrio en todas las fases del juego". "No es casualidad que estén líderes. Es un equipo obra de Gaizka (Garitano), que está muy trabajado y donde los jugadores están convencidos de todo lo que hacen", añadiendo en este sentido que "han formado una plantilla rigurosa, muy completa y con mucho equilibrio".

Los últimos marcadores no ayudan al Burgos a estar fuerte mentalmente, ya que son dos derrotas consecutivas que hacen mella. "Hemos perdido la opción de sumar dos puntos. Me gustan los retos que son a corto plazo y podemos solucionarlo ganando en Cádiz. Es un reto bonito, tenemos ganas de recuperar esos puntos y eso se hace con rigor en el juego", explicaba Ramis.

Como balance de las primeras nueve jornadas, el máximo responsable del plantel burgalés ve igualdad que "no se abrirá la brecha" en la tabla hasta que transcurran más jornadas. "Nuestra intención es mirar hacia arriba y veo al equipo capacitado para ello".

En lo que respecta al estado de sus pupilos, advirtió que "salvo incidentes en los dos últimos entrenamientos, Curro Sánchez volverá a la convocatoria", si bien Mollejo y Marcelo tendrán que esperar al seguir lesionados.