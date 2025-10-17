Acto simbólico en el estadio antes del Cádiz CF - Burgos

Los partidos de la próxima jornada del campeonato de Liga, la novena en LaLiga EA Sports (Primera División) y la décima en LaLiga Hypermotion (Segunda), llevarán a cabo este fin de semana un acto simbólico como muestra del compromiso del fútbol con la paz. La medida afecta al Cádiz CF, que se enfrenta al Burgos en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 20 de octubre.

LaLiga anunció que "el gesto se enmarca en un momento en el que llegan noticias esperanzadoras sobre los avances en los acuerdos de paz en el conflicto de Oriente Medio, y pretende visibilizar la importancia del diálogo y la empatía como valores universales también presentes en el deporte".

"Con esta iniciativa LaLiga quiere poner toda la fuerza y visibilidad de la competición al servicio de un mensaje de unión y solidaridad, invitando a todos los aficionados y participantes del fútbol profesional a sumarse al compromiso con la paz y a recordar a las personas que siguen sufriendo en las zonas afectadas por los conflictos en todo el mundo", señaló.

El organismo destacó que "el fútbol, como fenómeno social global, tiene el poder de transmitir valores positivos y generar conciencia".

"LaLiga reafirma con este gesto su voluntad de contribuir a un mundo más justo, humano y pacífico", añadió.