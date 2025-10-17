Las opciones del Cádiz CF de retener el liderato en la décima jornada: un partido clave el domingo

La décima jornada de LaLiga Hypermotion se desarrolla durante cuatro días entre el viernes 17 y el lunes 20 de octubre. El destino coloca al Cádiz CF en el último de los once encuentros justo cuando pone en juego el liderato que conquistó el pasado fin de semana tras la victoria (1-0) sobre el Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla.

El calendario vuelve a otorgar al conjunto amarillo el papel de local en este caso en el choque contra el Burgos que se disputa el lunes (20:30 horas) en el santuario cadista.

Gaizka Garitano y sus hombres preparan el partido mientras las demás escuadras compiten a lo largo del fin de semana. Antes de que empiece a rodar el balón en los campos de Segunda División, el Cádiz CF reside en el primer puesto con 18 puntos, dos más que el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, segundo y tercero con 16. Real Valladolid, Las Palmas y Almería están empatados a 15 en la cuarta, la quinta y la sexta plaza que completan la zona de fase de ascenso a Primera División.

Cuando los futbolistas de Cádiz CF salten al césped la tarde noche del lunes, habrá pasado casi 22 horas desde la finalización del penúltimo envite correspondiente al décimo episodio liguero. Conocerá los marcadores que se dieron en los otros partidos y sabrá el resultado que necesita para conservar su lugar de privilegio en la clasificación.

El Cádiz CF depende de sí mismo para prolongar su estancia en la cumbre. Si gana, llegará a los 21 puntos y quedará fuera del alcance de sus perseguidores. Además, hay un enfrentamiento directo entre los rivales más cercanos porque el Racing y Dépor se citan en El Sardinero la tarde del domingo (18:30). En caso de empate, al cuadro gaditano también le valdría una igualada en casa para seguir primero. Si logra el triunfo, podría distanciarse de uno de ellos (si pierde alguno) o de los dos si el duelo cántabro-gallego se resuelve con una equis.

En el supuesto más favorable, el equipo amarillo podría dejar a cuatro puntos al segundo si Valladolid, Las Palmas y Almería tampoco hacen sus deberes. En el caso más perjudicial, podría perder la primera plaza si pierde y se dan resultados que sean de todo buenos para sus intereses.

La décima jornada de Liga

Viernes 17 de octubre

Andorra - Granada (20:30)

Sábado 18 de octubre

Ceuta - Mirandés (16:15)

Zaragoza - Cultural Leonesa (18:30)

Real Sociedad B - Huesca (21:00)

Domingo 18 de octubre

Leganés - Málaga (14:00)

Castellón -Albacete (16:15)

Valladolid - Sporting (16:15)

Racing - Deportivo (18:30)

Córdoba - Almería (18:30)

Las Palmas - Eibar (21:00)

Lunes 20 de octubre

Cádiz CF - Burgos (20:30)