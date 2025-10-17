Víctor Aznar recibe un gran regalo el día de su cumpleaños

Se suceden los cumpleaños en el Cádiz CF durante el mes de octubre. El viernes 17 le tocó a Víctor Aznar, que llegó a las 23 primaveras y recibió numerosas felicitaciones, entre ellas una del propio club.

"¡Hoy celebramos el cumpleaños de uno de nuestros guardianes de la portería! ¡¡Muchas felicidades Víctor!!", señalaron desde la entidad cadista. La realidad es que el cancerbero cumple 23 en el mejor momento de su incipiente carrera.

El arquero está aprovechando la oportunidad surgida por un hecho no deseado aunque frecuente en el universo del balompié: la lesión de un compañero. Es ley de vida. La operación de rodilla a la que fue sometido David Gil el pasado mes de mayo hizo que el club apostase por el hispano-brasileño, el pasado curso aún en el filial pero curtido a diario en los entrenamientos con el primer equipo.

El club enseñó la puerta de salida a José Antonio Caro cuando Víctor Aznar fue titular en los dos últimos encuentros ligueros de la pasada campaña 2024-25. Con el onubense ya fuera en la pretemporada, estaba claro que Víctor Aznar iba a empezar el campeonato como titular porque David Gil aún necesitaba tiempo al hallarse inmerso en el periodo de recuperación.

El joven guardameta afrontaba la responsabilidad de defender la portería del Cádiz CF y su irrupción no pudo ser mejor: intervenciones salvadoras, cinco porterías a cero en nueve capítulos y un papel importante en el liderato del equipo en la Liga.

Las actuaciones postivas de Víctor Aznar provocan un aumento de su cotización. Su cumpleaños coincide con una actualización del valor de mercado de los futbolistas de LaLiga Hypermotion realizada por Transfermarkt, portal especializado en la materia.

A finales del pasado mes de junio, el valor del portero del Cádiz CF era de sólo 100.000 euros sin apenas experiencia en el fútbol profesional. Cuatro meses después, su tasación de multiplica por diez al pasar a un millón de euros. Es el sexto jugador de Segunda División que más se revaloriza después de Yeremay (Deportivo), Thalys (Almería), Petit (Mirandés), Mella (Deportivo) y Canales (Racing de Santander).

El salto de Víctor Aznar es una realidad en su primera temporada con ficha profesional. Si no hay sorpresa o problema físico, repetirá titularidad en el partido contra el Burgos de la décima jornada de Liga. De momento, celebra su cumpleaños más feliz que nunca. Si hace doce meses, cuando llegó a los 22, le hubiesen dicho que un año más tarde sería el guardameta del conjunto amarillo, quizás la habría costado creérselo. Pero la realidad es que su vida ha dado un giro y ya se nota en su creciente valor de mercado.