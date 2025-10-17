A la venta las entradas del Granada - Cádiz CF: se espera una masiva marea amarilla

Aficionados del Cádiz en un partido fuera de casa.

Después de enfrentarse al Burgos en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 20 de octubre, el Cádiz CF se medirá al Granada el próximo sábado 25 en el Nuevo Los Cármenes (18:30 horas) en el partido encuadrado dentro de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.

Se espera una nutrida presencia de aficionados del conjunto amarillo en el estadio del Granada. La buena marcha del Cádiz CF y la fecha y horario del encuentro hacen pensar en un masivo desplazamiento.

La entidad cadista ha informado del proceso para la venta de entradas de la afición visitante, que constará de tres fases

Fases del proceso de venta entradas

1. Inscripción previa de socios

• Se abrirá una plataforma exclusiva para socios el sábado 18 de octubre a las 10:00 h.

• Permanecerá abierta durante el sábado y domingo, y se cerrará el lunes a las 14:00 h.

2. Venta de entradas para socios inscritos

• La venta se realizará el martes y miércoles.

• Los socios podrán adquirir su entrada:

o Por vía telefónica: llamando al 956 000 011.

o De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio, en horario de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Número de entradas

• Cada socio podrá adquirir una (1) entrada personal e intransferible.

• Las entradas estarán nominativas y sujetas a control de identidad.

• Precio: 25 €

3. Lista de reservas

Una vez completada la venta, se abrirá la opción de apuntarse a una lista de reserva.

En caso de quedar entradas disponibles, el Cádiz CF se pondrá en contacto con los socios a partir del jueves a las 9:30 horas, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo disponible.

Es posible adquirir las entradas en el siguiente enlace facilitado por la entidad cadista.