Las dudas de Garitano para el partido entre el Cádiz CF y el Burgos

El Cádiz CF se mete de lleno en la preparación del encuentro ante el Burgos que cierra la décima jornada de LaLiga Hypermotion el lunes 20 de octubre en el estadio Nuevo Mirandilla. Mientras su suceden los partidos en Segunda División durante le fin de semana, el conjunto amarillo se dedica a ensayar de cara a una importante cita en casa en la que defiende el primer puesto que conquistó el pasado domingo tras la victoria (1-0) sobre el Huesca.

El líder rindió con la consistencia que le caracteriza en el tramo inicial de la temporada 2025-26 pese a que afrontó el duelo sin varios futbolistas que ejercen el papel de titular: Bojan Kovacevic, Mario Climent, Moussa Diakité y Suso. El serbio el maliense ocuparon plaza en el banquillo, el alicantino cumplió sanción y el gaditano se quedó fuerra de la convocatoria por problemas físicos.

Gaizka Garitano recupera efectivos para el choque contra el cuadro burgalés a la espera del desarrollo de todas las sesiones programadas hasta el domingo. El técnico no lo tiene fácil para decidir la alineación porque los jugadores menos habituales cubrieron las bajas a un buen nivel.

La duda en general está servida. ¿Apostar por el mismo once o buscar hueco a los considerados fijos? Garitano afronta un dilema que resolverá el lunes. "Somos un bloque más allá de los nombres propios", sostiene el entrenador que tiene claro que lo colectivo está por encima de lo individual.

En cualquier caso, es posible que se produzca algún movimiento. Es difícil imaginar a Suso en el banquillo si está en condiciones óptimas para jugar. Se ejercitó el jueves con sus compañeros y todo depende de cómo se desenvuelva en las sesiones previas. Kovacevic y Climent también apuntan al once.

La principal incógnita puede radicar en el centro del campo. No sería extraño que el 'míster' reptiese con Sergio Ortuño y Álex Fernández si pretende que su equipo tenga más presencia con la pelota en campo contrario. El técnico dispone de margen de elección. Además de mantener la solidez en la labor defensiva, la intención del Cádiz CF es crecer en la misión ofensiva, en la que encuentra más dificultades.