Una alegría que marca la diferencia en el Cádiz CF

La semana de trabajo del Cádiz CF sigue adelante con el Burgos en el horizonte, el rival que se presentará en el Nuevo Mirandilla con el deseo de fastidiar el estado de euforia del equipo después de alcanzar el liderato el pasado fin de semana. Cuatro sesiones de entrenamiento que desembocarán en el duelo del lunes 20 de octubre.

La primera de ellas deja esa sensación de medio alegría y alivio porque cualquier noticia favorable con el equipo en lo alto de la tabla clasificatoria es muy bien recibida. La cuestión es que parece que un jugador importante deja sitio en la enfermería para volver a acercarse al verde.

Suso estuvo este jueves entrenando en las instalaciones de El Rosal, dando un paso al frente muy importante que hace pensar en la posibilidad de que el lunes forme parte de la convocatoria. No estuvo la pasada jornada contra el Huesca como consecuencia de unas molestias en una rodilla que van desapareciendo y abren un escenario bien distinto para el atacante.

Con Suso, en teoría todo debe ir mejor porque cuando los futbolistas más desequilibrantes están en el césped, el Cádiz CF lo agradece y debe traducirse en una continuidad a la corriente de buenos resultados. La rodilla del gaditano no ha ido a peor, todo lo contrario, y a falta de tres entrenamientos existen argumentos para pensar que el lunes, contra el Burgos, estará de vuelta.

Suso había disputado desde el inicio todos los encuentros de Liga hasta que contra el Huesca tuvo que quedarse fuera del once y de la lista. No se vistió de corto y se encendieron las alarmas por lo que supone tener fuera al fichaje estrella del pasado verano. Pero ha sido breve y ayer, con una sonrisa en algunos momentos, estuvo en el entreno haciendo ejercicios y sus habituales diabluras con el balón.

La esperanza, el deseo y el gran objetivo es que este viernes, el sábado y, finalmente, el domingo el mediapunta mantenga la intensidad en el trabajo y demuestre ante él mismo y el entrenador que está en condiciones para ser de la partida.