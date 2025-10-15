Dos defensas más para el próximo partido del Cádiz CF

El Cádiz CF aprovecha los ocho días de distancia que hay entre el partido de la novena jornada y el de la décima para combinar descanso y trabajo. Ahora puede hacerlo antes de que el calendario se apriete al máximo cuando comience la Copa del Rey. La plantilla cadista se tomó dos días de respiro (martes y miércoles) y es el jueves 16 de octubre cuando empieza a preparar a fondo el encuentro contra el Burgos programado para el lunes 20 (a partir de las 20:30 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla.

Son cuatro los entrenamientos previstos entre el jueves y el domingo. Mientras el Cádiz CF se ejercite durante el fin de semana, sus rivales disputarán sus partidos y será el lunes cuando los amarillos salten al césped para tratar de conservar el liderato que ostenta dede hace unos días tras la reciente victoria (1-0) sobre el Huesca con el gol que marcó Iuri Tabatadze.

El cuadro gaditano afrontó en último duelo sin varios jugadores y todo apunta a que Gaizka Garitano recupera efectivos para la próxima cita liguera. Las principales bajas ante el Huesca fueron en defensa al estar sancionado Mario Climent y quedarse Bojan Kovacevic en el banquillo tras haber estado con la selección sub'21 de Serbia.

Jorge Moreno y Raúl Pereira cubrieron las ausencias con un resultado positivo. Fue la primera titularidad de los dos (el debut oficial en el Cádiz CF en el caso del central) y ambos contribuyeron a dejar la portería a cero.

Tras cumplir el castigo federativo, Climent volverá al lateral izquierdo en el duelo ante el cuadro burgalés salvo que el técnico decida mantener a Pereira. Y Kovacevic recuperará su sitio en el eje de la zaga si se entrena con normalidad durante la semana.

La defensa del Cádiz CF

La defensa vuelve a estar disponible en su totalidad (con la excepción del lesionado Fali) y la principal duda es el estado físico de Suso, fuera de la convocatoria para el envite ante el Huesca por problemas físicos. Fue el primer partido oficial que ser perdió el gaditano desde su aterrizaje en el equipo amarillo.