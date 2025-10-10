Copa del Rey: ya hay fecha y hora para el partido UCAM Murcia - Cádiz CF con la duda de la televisión

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado las fechas y los horarios de los encuentros pertenecientes a la primera ronda de la Copa del Rey, en la que el Cádiz CF ha quedado emparejado con el UCAM Murcia.

El conjunto amarillo visitará el estadio BeSoccer La Condomina para afrontar una eliminatoria que se resolverá a partido único en el estadio del equipo que milita en Segunda Federación.

El duelo entre murcianos y gaditanos se disputará el martes 28 de octubre a partir de las 19:30 horas (siete y media de la tarde). La cita copera pilla a la escuadra de Gaizka Garitano en medio de dos desplazamientos ligueros. El sábado 25, visita el Nuevo Los Cármenes para medirse al Granada. El domingo 2 de noviembre, tiene que comparecer en el campo del Andorra. Eso supone que al Cádiz CF le espera una semana de vértigo en el tránsito entre octubre con tres viajes seguidos que pondrán a prueba la resistencia de la plantilla.

El choque copero ya tiene día y hora pero nada se sabe de la televisión. Las operadoras suelen televisar los partidos con presencia de equipos de Primera División y el interrogante surge en los otros encuentros, como en el caso del Cádiz CF. No es descartable la posibilidad de que el envite ante el UCAM se juegue sin retransmisión en directo.