Fecha y horario del partido Cádiz CF - Valladolid de la 13ª jornada de Liga

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once encuentros correspondientes a la 13ª jornada, en la que el Cádiz CF tratará de dar un paso más en la clasificación en pleno desarrollo de la primera vuelta.

Una semana después de enfrentarse a domicilio al Andorra, el conjunto amarillo regresará al estadio Nuevo Mirandilla para medirse al Real Valladolid en una cita complicada con un recién descendido de Primera División que está considerado como uno de los candidatos al ascenso.

El cuadro castellano-leones ejercerá de visitante tras jugar contra el Sporting de Gijón en Zorrilla. El partido entre el Cádiz CF y el equipo pucelano ha quedado programado para el domingo 9 de noviembre a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche). El conjunto entrenado por Gaizka Garitano contará con el apoyo de su afición para tratar de quedarse con tres puntos importantes en casa.

Está previsto que el envite entre ambas escuadras sea ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

Próximo calendario del Cádiz CF

J9 Cádiz CF - Burgos (domingo 12 de octubre - 18:30)

J10 Cádiz CF - Burgos (lunes 20 de octubre - 20:30)

J11 Granada - Cádiz CF (sábado 25 de octubre - 18:30)

J12 Andorra - Cádiz CF (domingo 2 de noviembre - 24:00)

J13 Cádiz - Valladolid (domingo 9 de noviembre - 21:00)