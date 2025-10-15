Hay un equipo mejor que el Cádiz CF en las últimas seis jornadas de Liga

El Cádiz CF ostenta el liderato de la clasificación después de nueve jornadas gracias a la excelente trayectoria que mantiene desde el comienzo. La victoria (1-0) sobre el Huesca el pasado domingo 12 de octubre le aupó al primer puesto.

El conjunto amarillo ocupa la cima pero no es el único equipo emergente. La Agrupación Deportiva Ceuta es la única de las cinco escuadras que han visitado el estadio Nuevo Mirandilla y ha logrado puntuar (empate a cero).

El cuadro ceutí, que se estrena esta temporada 2025-26 en La Liga Hypermotion 45 años después de su primera y única participación, se ha consolidado como el mejor equipo de las seis últimas jornadas del torneo, además de haber conseguido mantener a cero su portería durante los últimos cuatro partidos.

El equipo ceutí, después del empate alcanzado este pasado domingo en el Carlos Belmonte de Albacete (0-0), ha acumulado tres victorias en casa en el estadio Alfonso Murube y otros tantos empates a domicilio, lo que le permite sumar 12 puntos de 18 posibles.

El conjunto entrenado por José Juan Romero ha derrotado al Huesca (2-1), al Real Zaragoza (1-0) y al Eibar (1-0) mientras que ha empatado ante el Castellón (3-3), el Cádiz (0-0) y el Albacete Balompié (0-0), lo que le sitúa con 12 puntos en la mitad de la tabla.

Este porcentaje permite al AD Ceuta ser el mejor equipo de LaLiga Hypermotion en las últimas seis jornadas y quedarse a sólo tres puntos del play-off de ascenso que marca la Unión Deportiva Las Palmas.

En esta clasificación de las últimas seis jornadas de liga supera a equipos como el Deportivo de la Coruña, el Castellón, el Cádiz CF o Las Palmas, que han logrado 11 puntos.

La clasificación de las últimas 6 jornadas estaría liderada por la AD Ceuta con 12 puntos, seguido por el Deportivo de la Coruña, Castellón, Cádiz CF y UD Las Palmas y Córdoba con 11, Almería con 10, Granada y Albacete Balompié con 9 puntos, Eibar, Leganés, Burgos, Cultural Leonesa y Real Valladolid con 8, Racing de Santander y Andorra con 7, Mirandés y Huesca con 6, Real Sociedad B y Zaragoza con 5, Málaga con 4 y Sporting de Gijón con 3.

Sin encajar gol

Por otro lado, la AD Ceuta ha conseguido mantener su portería a cero en las últimas cuatro jornadas. El equipo ceutí, que encajó 8 goles en las tres primeras jornadas, en los otros seis solo ha encajado 4, además de no haber recibido ninguno frente al Real Zaragoza y Eibar en el estadio Alfonso Murube y Cádiz y Albacete Balompié a domicilio.

El buen trabajo defensivo de la AD Ceuta tiene como eje fundamental al portero Guille Vallejo, que ha sido titular en 7 partidos y ha recibido 7 goles mientras que los otros 2 partidos los ha jugado Pedro López, que ha encajado 5.

El conjunto ceutí ha dado un buen salto en la clasificación ya que al término de la tres primeras jornadas era último con 0 puntos tras perder ante Sporting de Gijón (0-1), Real Valladolid (3-0) y Racing de Santander (4-1) y ahora es el decimotercero con 12 puntos.

En estas cuatro últimas jornadas otros equipos que destacan por su buen trabajo defensivo son el Cádiz CF y la UD Las Palmas, que solo han recibido un gol mientras que dos goles han recibido en estas últimas cuatro jornadas el Real Valladolid -es cuarto- y el Eibar.