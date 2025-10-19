Sergio Ortuño explica qué hizo para ganarse un sitio en el once del Cádiz CF

El jugador del Cádiz CF Sergio Ortuño (26 años) fue protagonista días atrás en el programa 'El Submarino Amarillo' de Onda Cádiz, donde repasó la actualidad del equipo, contó cómo se decidió fichar por el conjunto amarillo y expuso cómo se encuentra en la actualidad.

El centrocampista aterrizó en verano tras quedar libre en el Eldense, con el que vivió el desagradable trago del descenso a Primera Federación. En su nueva etapa profesional que ha abierto en la escuadra gaditana, va de menos a más. Empezó la temporada 2025-26 con un papel secundario pero ahora ejerce de titular. Marcó el gol de la victoria (0-1) en Málaga. Salvo sorpresa, formará parte del once inicial en el encuentro ante el Burgos que el lunes 20 de octubre clausura la décima jornada de LaLiga Hypermotion.

Sobre como se decidió fichar por el Cádiz, el medio afirmó que "el año pasado cuando vine a jugar aquí, el club, la afición y la ciudad me encantaron". El Eldense, su anterior equipo, jugó dos veces en el Nuevo Mirandilla el pasado curso (Liga y Copa del Rey) con participación del medio en ambos casos.

Por otra parte, Ortuño habló de qué es lo que busca Gaizka Garitano en los centrocampistas: "El entrenador insiste mucho en los centrocampistas, en que le demos continuidad al juego y juguemos fácil".

El medio alicantino confesó que este principio de temporada le costó entrar en materia. Señaló que "he tenido un proceso de adaptación estos tres últimos meses que se está viendo ahora". Aseguró que "entrené muy duro e hice autocrítica. He ido puliendo detalles hasta que me llegó la oportunidad". Ortuño vive un buen momento sin perder de vista la realidad. "Estoy muy contento pero la temporada es muy larga", dijo antes de subrayar que "la clave es el equipo”.

Por último, dejó un mensaje dedicado a los más jóvenes: "Hay que tener paciencia y no volverse loco porque la carrera de un jugador es muy larga y va a tener muchos altibajos". En su opinión, "hay que mantenerse constante y hacerle caso a los entrenadores".