La actualidad deportiva del Cádiz CF mira a Suso

Garitano se refirió este sábado al estado físico de sus futbolistas después de una pasada jornada con ausencias y dudas, lo que no fue óbice para que el Cádiz CF venciera al Huesca (1-0).

La actualidad deportiva de los amarillos. "Podemos recuperar algún jugador. Quitando lo de Caicedo y Fali, el resto puede entrar. Hoy alguno ha tenido algún problema, pero veremos en la sesión de mañana", avanzaba el preparador respecto a lo que sucede en su equipo de puertas hacia dentro.

El estado físico de Suso, jugador clave en el Cádiz CF. "Está mejor y si todo va según lo previsto estará. Lo que sí es que recuperamos a algún jugador más para el encuentro. Veremos a mañana porque hemos tenido algún que otro problema hoy con algún jugador".

También se refirió al papel de jugadores como Raúl Pereira, que tuvo minutos por la sanción de Mario Climent. "Aprovechó su oportunidad. La idea es meter gente joven y algunas veces tienes que pagar el peaje de meter a gente del filial, pero estamos dispuestos a pagarlo sin problemas. Si se ganan el sitio no lo vamos a quitar. Por otro lado, Jorge Moreno estuvo bien, en la línea del equipo. No solo tiene que jugar Iker y Bojan, sino que Jorge y Pelayo estén enchufados. Ambos pueden jugar y hacerlo bien".

El entrenador del Cádiz CF fue cuestionado por el rendimiento de Yussi Diarra. "Puede dar más todavía. Tiene una versión mejor. Hace una labor muy buena porque es un chico para todo. Es fuerte en los duelos, defiende bien, es polivalente y tiene llegada. Lo utilizamos mucho. Lo conozco bien porque le tuve en Lezama. Estoy contento con él, pero poco a poco va a sacar su mejor versión".