Mensaje muy claro del técnico del Cádiz CF: "Humildes y ambiciosos"

Primera rueda de prensa previa a un partido de Gaizka Garitano al frente de un Cádiz CF que es líder. Momento ideal del equipo amarillo ante un adversario, el Burgos, que llega al Nuevo Mirandilla después de dos golpes en forma de derrotas consecutivas.

Gaizka Garitano se refirió al Burgos en los siguientes términos. "Nos preocupa todo. Los equipos de Ramis son muy buenos con balón o sin balón. Siempre que hemos jugado contra ellos nos ha costado. Será un partido muy complicado".

Y el preparador del Cádiz CF lanza una advertencia. "Aunque haya perdido los dos últimos partidos, es un gran equipo. Es uno de los mejores rivales de la categoría. No hay mucha diferencia cuando tiene un día malo o bueno. Eso lo tienen los equipos buenos. Son parecidos a nosotros y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser humildes y ambiciosos al mismo tiempo. En Segunda, tenemos que ser muy fuertes y más en casa".

Las diversas posibilidades para la alineación. "Eso es lo que desea un entrenador. No saber qué alineación sacar porque puede jugar cualquiera. Se ha visto que el grupo es fuerte y no dependemos de ningún jugador. Es un grupo sólido y fuerte. Se ve que los futbolistas que menos juegan pueden hacerlo bien. Somos un grupo sólido y es la base de este equipo", aunque no negaba la realidad de su profesión. "Siempre es difícil hacer un once. No le doy tanta importancia al once porque es más importante ver cómo acabamos el encuentro a que con quién lo empezamos. Igual es más fundamental el que juega 30 minutos que el de 60. Lo relevante es que tenemos futbolistas muy diferentes y podemos meter uno u otro. Todo depende del contexto. Basándonos en como pueda jugar el rival, tenemos matices para ir cambiando. Depende del plan de partido. Esa opción la tuvimos y salió bien. Podemos ir variando dependiendo del encuentro".

Las prestaciones del Cádiz CF en ataque. "Nada asegura ganar, pero estar cerca de la portería contraria da más oportunidades. En otros partidos nos ha costado un poco, aunque el otro día lo pudimos hacer. Normalmente, el equipo que va perdiendo es el que más domina. El otro día hicimos algunas cosas bien que veníamos demandando en las anteriores jornadas".

El hecho de jugar un lunes no convence del todo al técnico cadista. "Lo importante no es cuando preferimos jugar nosotros, sino la afición. Hay que preguntarle a ellos. Al final un niño tiene que ir a ver al Cádiz. Si juegas por la noche es más difícil para ellos. También para la gente mayor".