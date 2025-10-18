Garitano resta importancia al hecho de ser líderes: "Es anecdótico"

El Cádiz CF afronta su primera semana de competición desde lo más alto de la clasificación de Segunda División. Fue así gracias a su victoria sobre el Huesca y la derrota del Deportivo en Málaga. Sin embargo, Gaizka Garitano cuida mucho dónde pisa en este escenario de euforia.

"La clasificación es un poco anecdótica. El que va décimo puede quedar el primero y viceversa. No se puede hacer una valoración de una clasificación. Hay equipos muy buenos y otros muy regulares. Conocemos que hay equipos que tienen un muy buen día, pero cuando tienen un mal día hay mucha diferencia. Es verdad que lo importante es ser competitivos. Está todo muy igualado", indica el preparador del conjunto cadista, que pretende que no se le dé mayor importancia de la que tiene.

Pero es que Garitano va más allá en el día a día del entrenador y el equipo líder de la categoría de plata. Su mensaje es muy claro y así se lo aplica él y lo envía como 'recado cariñoso' al vestuario. "Ni lo comento. Ser líderes es una anécdota. El jugador que crea que hemos hecho algo se está equivocando. Si piensa eso estará en el banquillo normalmente", finalizaba entre risas porque no quiere que nada se le vaya de las manos.

Sin duda que, de forma interna, tanto Garitano como sus ayudantes saben de la importancia de encabezar la tabla clasificatoria, si bien el mensaje es claro para evitar confusiones a falta de nada menos que de 33 jornadas; todo un mundo en la interminable Segunda División.