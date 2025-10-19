Clasificación: el Racing obliga al Cádiz CF a ganar para conservar el liderato

El Cádiz CF salta al césped la noche del lunes 20 de octubre con todas las cartas de la décima jornada de LaLiga Hypermotion sobre la mesa salvo la suya que se la juega contra el Burgos en el estadio Nuevo Mirandilla desde las 20:30 horas. Es el último compromiso que queda para definir la situación después de una decena de episodios del campeonato, en pleno ecuador de la primera vuelta.

Para bien o para mal, el conjunto amarillo afronta su encuentro sabiendo exactamente lo que tiene que hacer para conservar el liderato. Tiene la última palabra en casa, con el apoyo de su gente, una vez que sus rivales más directos han jugado durante el fin de semana.

Había un partido que se disputaba el domingo y afectaba directamente al Cádiz CF. El Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, tercer y segundo clasificado a dos puntos de los amarillos, se enfrentaron en los Campos de Sport de El Sardinero y fue el conjunto anfitrión el que se hizo con la victoria (2-1) después de levantar un tanto en contra.

El triunfo del cuadro cántabro depara un movimiento en la cima a la espera de lo que haga el Cádiz CF en su feudo. El Racing se pone al frente con 19 puntos, uno más que el equipo entrenado por Gaizka Garitano, que necesita ganar si quiere retener la primera posición a la que se encaramó en el noveno episodio. Sin haber jugado, los amarillos se ven desplazados del primer lugar pero dependen de sí mismos para acabar la décima jornada en el pico más elevado de Segunda División.

Un empate no le valdría al Cádiz CF porque, en caso de que sólo sume un punto en el duelo ante los burgaleses e iguale a 19 con el Racing, quedaría por detrás de la escuadra norteña, ganadora en el balance goleador: +7 los montañeses y +4 los gaditanos.

Así, vencer en su campo es lo único que le vale a los amarillos para poder continuar en el puesto más alto de la tabla. Si no lo consigue, un empate (incluso una derrota si Las Palmas no gana su partido el domingo por la noche) le valdría para al menos seguir en zona de ascenso directo aunque sea en la segunda posición.