Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Andorra

El Cádiz CF retorna sin respiro a lo realmente importante en una semana de vértigo después del dulce estreno en la Copa del Rey que no supuso un desgaste considerable. La victoria (1-3) en el terreno del UCAM Murcia da paso a la realidad de la Liga con el encuentro correspondiente a la 12ª jornada que cierra la locura de tres desplazamientos consecutivos en apenas ocho días.

El conjunto amarillo cruza la frontera española por el norte para comparecer en el feudo del recién ascendido Andorra el domingo 2 de noviembre con el firme propósito de conservar su plaza en la zona noble de la clasificación en la que se ha acostumbrado a residir después de un prometedor arranque de temporada.

Sin embargo, desde su fugaz estancia en el liderato, encadena dos partidos ligueros sin ganar (derrota por 1-3 ante el Burgos y empata a cero en Granada) y corre peligro de perder su sitio de privilegio en fase de ascenso (ocupa la cuarta posición con 19 puntos antes de inicio del fin de semana) si no retoma de inmediato el hábito de la victoria.

El equilibrio entre la construcción y la destrucción resulta clave para aspirar a la máxima recompensa. Ganar es el objetivo del Cádiz CF antes de regresar al Nuevo Mirandilla el próximo 9 de noviembre.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se enfrenta a una escuadra imprevisible con un marcado acento ofensivo que capaz de lo mejor y lo peor. A pesar de su holgado triunfo copero (1-5 sobre el modestísimo Valle de Egües), no se halla en su mejor momento. El cuadro andorrano, que no hace mucho llegó a estar entre los seis primeros de la tabla (ahora parte desde el 12º puesto), ha sumado sólo un punto de los últimos doce (cuatro partidos seguidos sin vencer) y con 15 trata de recobrar el pulso en su feudo.

Todo hace indicar que vuelve la primera unidad del Cádiz CF tras un once plagado de no habituales en la Copa. El mayor inconveniente radica en la defensa con la mitad de sus titulares de baja debido a la lesión muscular de Iza Carcelén y la sanción federativa que cumple Iker Recio.

Salvo que Gaizka Garitano decida otra cosa, Jorge Moreno apunta al lateral derecho (Alfred Caicedo tampoco está disponible) y Pelayo Fernández al lado izquierdo del eje de la zaga. El preparador cadista recupera a Álvaro García Pascual tras superar una pequeña dolencia muscular y la principal duda arriba es cómo reparte cartas el técnico en los extremos y la mediapunta.

Alineaciones probables

Andorra: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Bomba, Martí Vilá, Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Doménech, Olabarrieta, Min-su y Lauti.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Jorge Moreno, Kovacevic, Pelayo Fernández, Climent, Ortuño, Álex Fernández, De la Rosa o Tabatadze, Ontiveros, Suso y García Pascual o Roger Martí.

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano).

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp / 14:00 horas

TV: LaLiga Hypermotion TV, Dazn, Movistar, Orange.