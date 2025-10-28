Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el UCAM de la Copa del Rey

Moussa Diakité pasa la pelota durante el UCAM-Cádiz.

David Gil (1) Debutó esta temporada sin demasiado trabajo porque las ocasiones de los locales llegaron con remates desviados.

Jorge Moreno (1) Cumplió aunque con alguna duda. Cometió el penalti que metió en el partido al UCAM.

Pelayo Fernández (1) Le vino bien el partido para tomar ritmo de cara a la titularidad que le aguarda en la próxima cita liguera.

Iker Recio (1) Aquino puso en apuros a los centrales. El toledano salió airoso antes del obligado reposo en la Liga

Pereira (1) Arrancadas por el carril izquierdo y sin demasiadas dificultades en la misión defensiva.

Moussa Diakité (1) Trató de no complicarse la vida con la pelota además de realizar su labor de destrucción en la medular.

Joaquín (1) Se estrenó de manera oficial como cadista y mostró buenas maneras con la pelota además del despligue físico que realizó.

Tabatadze (2) Su presión arriba resultó determinante en los dos primeros goles en los que ejerció de asistente de Roger.

Diarra (1) Le costó aparecer y además falló un penalti al comienzo de la segunda parte.

Brian Ocampo (2) Fue de menos a más y su influencia en el juego aumentó cuando se colocó en tres cuartos.

Roger Martí (3) Nada mejor para un ariete que marcar a pares. Estuvo donde debe estar un delantero y su acierto facilitó el pase a la siguiente eliminatoria.

Juan Díaz (2) No se le puede pedir más a un canterano en su debut con el primer equipo. Serio atrás y autor del gol de la tranquilidad.

Efe Aghama (1) Su entrada al campo coincidió con el paso al frente que dio el equipo en busca de la victoria.

Ortuño (s.c.) Aportó fortaleza al centro del campo en los minutos finales del encuentro.

De la Rosa (s.c.) Frescura por la banda derecha en los últimos instantes.

Dawda (1) Jugó poco pero se notó su presencia. Dispuso de alguna oportunidad.