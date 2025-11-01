Convocatoria del Cádiz CF ante el Andorra: cuatro bajas en defensa y una gran novedad en ataque

El campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el término municipal de Puerto Real, fue escenario el sábado del último entrenamiento del Cádiz CF antes del partido contra el Andorra que se disputa el domingo 2 de noviembre (desde las dos de la tarde) en el Principado en el marco de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Gaizka Garitano y sus hombres dieron el último repaso antes de emprender viaje para jugar el encuentro. Una vez finalizada la sesión, el técnico confeccionó una covocatoria compuesta por 23 efectivos, el máximo permitido en el acta.

El conjunto amarillo encara el compromiso liguero con cuatro bajas en defensa por problemas físicos. Todos los futbolistas que se quedan fuera pertenecen a la retaguardia. Fali sigue sin estar disponible después de pasar por el quirófano el pasado mes de septiembre para ser operado de une rodilla. Alfred Caicedo lleva varios capítulos fuera de combate y el último en caer fue Iza Carcelén debido a una dolencia muscular que sufrió durante la segunda parte del envite contra el Granada y que le hará perderse varias citas. En el caso de Iker Recio, su ausencia se debe a la sanción que tiene que cumplir por cinco amonestaciones.

Suso vuelve a la lista tras haber descansado en la Copa del Rey (no viajó a Murcia) y la gran novedad es el regreso de Álvaro García Pascual. El delantero no pudo participar en los duelos frente al Granada y el UCAM tras dañarse un muslo en el choque contra el Burgos por el que tuvo que ser sustituido, pero ya a está a disposición del 'míster' una vez que esta semana ha podido ejercitarse con normalidad con el resto de sus compañeros. el canterano Juan Díaz repite en la lisa después de su exitoso debut en La Condomina (gol incluido) y el portero juvenil Rubén Rubio también figura entre los elegidos.

El preparador cadista anda justo de jugadores para formar la defensa pero para las demás posiciones dispone de margen de maniobra.

La convocatoria

Los futbolistas del Cádiz CF que se desplazan a Andorra para disputar el partido de la 12ª jornada de Liga son los porteros David Gil, Víctor Aznar y Rubén Rubio; los defensas Jorge Moreno, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Mario Climent, Raúl Pereira y Juan Díaz; los centrocampistas Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Efe Aghama, Brian Ocampo, Suso, Iuri Tabatadze, José Antonio de la Rosa y Javier Ontiveros; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.