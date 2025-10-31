Andorra-Cádiz CF: Horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF realiza este fin de semana el viaje más largo de la temporada al visitar Andorra en partido de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion. Lo hará visitando a un recién ascendido que ha tenido un buen arranque liguero, aunque solo ha sumado un punto en las últimas cuatro jornadas, viéndose frenada su progresión en la clasificación, en la que se encuentra en la 12ª con 15 puntos.

Para este partido, y a la espera de la convocatoria que realice Gaizka Garitano, el técnico vasco no podrá contar con Iker Recio por acumulación de amonestaciones ni con Iza Carcelén, Alfred Caicedo y Fali por lesión. Por su parte, Álvaro García Pascual es duda hasta última hora, aunque es probable que viaje con el equipo a los Pirineos.

Por su parte, Ibai Gómez podrá contar con toda su plantilla en un encuentro crucial para poder frenar su mala racha, más si cabe al jugar de local en el Nou Estadi d'Encamp.

Horario del Andorra-Cádiz CF

El encuentro entre el equipo andorrano y el cuadro gaditano correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el sábado 2 de noviembre en el Nou Estadi d'Encamp a partir de las 14:00 horas.

Dónde ver el Andorra-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano e Ibai Gómez se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.