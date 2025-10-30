El nefasto día que la historia cruzó al Cádiz CF con el Andorra

Los cadistas de menor edad no lo recordarán pero en la historia del fútbol español y del Cádiz CF existe una ocasión en la que los amarillos tuvieron como rival al Fútbol Club Andorra. El mismo club al que rendirán visita el próximo domingo (14:00 horas), pero en una época que nada tiene que ver con la actual.

Hay que remontarse 31 años en el tiempo para ver ese cara a cara entre el Cádiz CF y el Andorra, en competición oficial y con los dos equipos en la desaparecida Segunda División B -en grupos diferentes-, que se produjo por el capricho de un sorteo. La Copa del Rey 1994-95 cruzó en la segunda eliminatoria a estos dos equipos por primera vez en la historia.

La situación de los clubes era la siguiente: el Cádiz CF se estrenaba en Segunda B después de ese doble descenso en dos años desde Primera División. Fue la primera temporada de las nueve consecutivas que vivió el equipo en la categoría de bronce. Para el Andorra, llegaba a la cita como un clásico en Segunda B después de más de una década en esta división.

La Copa del Rey juntó a gaditanos y andorranos después de una primera ronda en la que los primeros eliminaron al San Roque de Lepe, mientras que los segundos hicieron lo propio contra el Endesa Andorra, equipo de la provincia de Teruel.

El 26 de octubre de 1994 se disputó la ida en el viejo Ramón de Carranza, de donde el FC Andorra se llevó un triunfo (0-1) que a la postre resultó decisivo. La vuelta quedó para el 9 de noviembre de 1994, en el Estadio Comunal de Andorra la Vieja. El Cádiz CF solo pudo empatar (2-2) y dijo adiós al torneo.

Cacho Heredia, que era el entrenador de los amarillos, alineó en esa cita de vuelta a Férez, Pepe Bermúdez (Ramón Terroba, 79'), Feliciano, Raúl Procopio, Ortiz, Zapatera, Javi Germán, Verastegui (Galisteo, 68'), Pino, Quino y Rafa Bono. El FC Andorra jugó con Koldo, Raúl Ferrer, Arrondo, César Esteban, Suso Ruano, Etxaburu (Bellido, 71'), Lucendo, Justo, Toño Martín, Xabier y Recalde. Peio Bengoetxea era el entrenador. Rafa Bono adelantó a los amarillos (12'), pero Recalde (14') y Lucendo (19') remontaron el partido y ampliaron la ventaja en la eliminatoria. El gol de Quino (47') fijó un 2-2 que fue insuficiente para que el Cádiz CF siguiera en el torneo.

El de este domingo, 2 de noviembre, será el primer antecedente en Liga pero no el primer cruce de los cadistas con este adversario. Eso sí, el escenario del encuentro no tendrá nada que ver con el de 1994. Ahora, desde final de la pasada campaña, el equipo del Principado juega sus partidos como local en el Estadio de Encamp. Unas instalaciones que cumplen con todas las exigencias de LaLiga y que tiene capacidad para 5.108 espectadores.