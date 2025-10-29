El plan del Cádiz CF para la buscar la victoria en Andorra

El Cádiz CF resolvió de manera positiva la primera eliminatoria de la Copa del Rey con la victoria (1-3) en el terreno del UCAM Murcia el pasado martes 28 de octubre que le hará entrar en el sorteo de la siguiente ronda.

El conjunto amarillo aparca el torneo copero durante un mes y se centra de nuevo en la Liga, que es lo realmente importante. El siguiente compromiso supone un nuevo desplazamiento, en esta ocasión al campo del Andorra donde disputa el próximo domingo 2 de noviembre el choque encuadrado dentro de la 12ª jornada que comienza a las dos de la tarde.

El foco ya está puesto en esa cita del regreso a la rutina del campeonato. El cuerpo técnico que dirige Gaizka Garitano diseña un plan para preparar el envite ante un recién ascendido que ocupa la 12ª posición con 15 puntos, a cuatro del Cádiz CF, cuarto con 19. Después de dos partidos consecutivos sin ganar (derrota por 1-3 ante el Burgos y empate a cero en el feudo del Granada), el objetivo del cuadro gaditano es volver a la senda del triunfo para continuar en la zona noble de la clasificación.

En medio de un calendario apretado (tres partidos en ocho días entre Liga y Copa), la plantilla cadista encuentra un hueco para el reposo. Los jugadores descansan el miércoles antes de entrar a fondo en el duelo contra el Andorra que tienen previsto preparar con tres sesiones matutinas (desde las 10:30 horas) en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) programadas para el jueves, el viernes y el sábado, todas a puerta cerrada.