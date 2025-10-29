Cuándo jugará el Cádiz CF la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

El Cádiz CF cumplió el objetivo de meterse en la segunda ronda de la Copa del Rey al vencer (1-3) al UCAM Murcia en el estado BeSoccer La Condomina la tarde noche del pasado martes 28 de octubre. El conjunto amarillo impuso la lógica superioridad sobre un adversario que milita dos categorías por debajo (en Segunda Federación) y el nombre del club estará en el bombo del próximo sorteo.

La fecha para definir los cruces del siguiente cruce aún ha sido anunciada. La primera eliminatoria aún tiene que desarrollarse del todo entre el miércoles y el jueves para saber qué equipos continúan en la competición. Lo que sí es seguro que en el segundo capítulo seguirán exentas las cuatro escuadras clasificadas para la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Se mantiene el criterio de que los equipos que están fuera del paraguas del fútbol profesional se enfrentarán como anfitriones a rivales de Primera División y llegado el caso a adversarios de Segunda. El adversario del Cádiz CF puede ser un conjunto de categoría inferior o de su misma división como sucedió la pasada campaña 2024-25 cuando se enfrentó al Eldense en el Nuevo Mirandilla y quedó apeado al perder por la mínima (0-1). Si vuelve a medirse a un rival de Segunda, cabe la posibilidad de que juegue en casa.

No habrá Copa en noviembre y el Cádiz CF volverá al torneo la primera semana del mes de diciembre. La segunda eliminatoria estará repartida entre el martes 2, el miércoles y el jueves 4. Esta vez no pillará a los amarillos entre dos desplazamientos como en el primer episodio.

Antes de ponerse de nuevo el traje copero, el Cádiz CF viajará a Córdoba el último fin de semana de noviembre (16ª jornada de LaLiga Hypermotion) y después de afrontar entre semana el envite del torneo del KO, jugará en casa ante el Racing de Santander (17ª jornada) el fin de semana del 6-7 de diciembre.

En el caso de que el cuadro gaditano vuelva a pasar del ronda, disputará la tercera (los dieciseisavos de final) el 16, 17 o 18 de diciembre. Los octavos están previsto para el 13, 14 y 15 de enero.