El Cádiz CF cumple un triple objetivo en la Copa del Rey en un contexto complicado

La Copa del Rey es un torneo dado a sorpresas. Los equipos de Primera y Segunda División se enfrentan a domicilio a equipos de menor categoría que van con todo en busca de la gloria que consiguen en algunos casos. Las campanadas está a la orden del día año tras año y los favoritos corren peligro de sufrir un disgusto. El Cádiz CF tuvo que trabajar a fondo para solventar su estreno en la temporada 2025-26 con una victoria (1-3) que no fue nada fácil en el terreno del UCAM Murcia, conjunto de Segunda Federación.

La primera ronda arrancó con un par de golpes de efecto. El Real Oviedo, militante de la máxima categoría, cayó (4-2) en el feudo del Ourense, un rival de Primera Federación. La Unión Deportiva Las Palmas, de la división de plata, quedó apeado a manos del Extremadura (Primera Federación).

El Cádiz CF salió indemne en un contexto algo enrevesado. El compromiso copero que le llevó hasta Murcia le pillaba en medio de dos desplazamientos ligueros. En total, tres viajes en una semana que aumentaban la dificultad. El cuerpo técnico debía hilar muy fino para evitar el cansancio de sus pupilos. La prioridad siempre es la Liga, pero sin dejar a un lado la Copa.

El equipo amarillo cumplió tres objetivos en su puesta de largo en la Copa: ganar y entrar en el bombo del próximo sorteo, minutos para los menos habituales y sin desgaste para los futbolistas que están ejerciendo el rol de titular en el campeonato. Todo ello sin tener que llegar a una incómoda prórroga.

El Cádiz CF fue fiel a su papel de favorito e hizo los deberes lejos de casa. No cayó en la trampa. No brilló pero mantuvo el ritmo físico que acabó agotando a un adversario que puso toda la carne en el asador hasta que se quedó sin fuelle cuando en la segunda parte se vio por debajo en el marcador.

La victoria del cuadro gaditano cayó por su propio peso en una noche que acabó con el mejor desenlace posible. Los teóricos suplentes adquirieron ritmo y avisaron al entrenador de que puede contar con ellos para la Liga.

La mayoría de los que suelen ser titulares tuvieron descanso. No jugaron en Murcia Víctor Aznar, Bojan Kovacevic, Mario Climent, Álex Fernández, Suso, Javier Ontiveros... Sergio Ortuño, José Antonio de la Rosa y Dawda Camara participaron pocos minutos. Las decisiones en la Copa pueden dar un pista sobre el siguiente envite liguero. Esos nueve jugadores parten con muchas opciones de entrar en el once inicial del próximo partido contra el Andorra (domingo 2 de noviembre), además de Jorge Moreno en el lateral derecho y Pelayo Fernández en el centro de la defensa.