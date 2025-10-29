El estreno soñado en el Cádiz CF del canterano Juan Díaz: "No sabía ni qué hacer"

Uno de los protagonistas del partido entre el UCAM Murcia y el Cádiz CF de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio BeSoccer La Condomina fue Juan Díaz. La del martes 28 de octubre fue una noche que nunca olvidará. Con 19 años, no sólo hizo su debut oficial con el primer equipo amarillo, sino que además aderezó su estreno con la firma del gol que aseguraba la victoria (1-3) y el pase a la segunda ronda. Mejor, imposible.

El lateral derecho aprovechó al máximo el tiempo. Gaizka Garitano le hizo jugar toda la segunda parte (en sustitución de Jorge Moreno) y cumplió de sobra en defensa y también en ataque. En declaraciones a los medios oficiales del club una vez finalizado el encuentro, Juan Díaz no dudó en expresar la emoción de su debut. Fue una noche redonda. El jugador mostró su felicidad: "Ya ves… al final esto es el sueño que todo niño tiene de pequeño. Qué mejor que debutar y además marcar un gol para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda".

El joven futbolista relató cómo vivió el momento del gol, el que ceriticaba el triunfo: "No me lo creía… cuando el balón entró no sabía ni qué hacer ni cómo celebrarlo. Estoy supercontento y quiero dar las gracias a mis compañeros y al míster por darme la oportunidad".

Sobre la decisión de Gaizka Garitano de repartir minutos entre los laterales, Díaz destacó la importancia de apoyar a la cantera: "A los jugadores de cantera nos gusta que nos den oportunidades. Estoy muy agradecido al míster y creo que he aprovechado bastante bien los minutos".

El debutante también valoró el desarrollo del partido y el papel desempeñado por el rival: "El UCAM Murcia es un equipo muy bueno, que puso las cosas difíciles, pero nos adelantamos muy temprano y supimos aprovechar la diferencia de categoría a nivel físico. Estoy muy contento por el pase, y ahora a por la siguiente ronda".

Con este gol y su gran actuación, Juan Díaz no solo celebró un debut soñado, sino que también reforzó su papel en la primera plantilla y contribuyó al pase del Cádiz CF al siguiente cruce de la Copa del Rey.