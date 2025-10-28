Garitano: "Hemos ido madurando el partido"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, al acabar el encuentro de su equipo contra el UCAM Murcia (1-3), correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

"Muy contento, la verdad, con el partido que ha hecho el equipo. Estos partidos son siempre complicados porque ellos son un buen equipo. Hemos ido madurando el partido y muy positivo el rendimiento de todos los futbolistas, tanto en actitud como a ratos en juego", explicaba en primer lugar el preparador vasco como balance de lo acontecido en La Condomina.

El técnico del Cádiz CF dejaba claro el motivo por el que efectuó el cambio de lateral derecho en el descanso. "Queríamos que jugaran un tiempo cada uno y lo han hecho muy bien. Todo el trabajo del equipo no se ha visto afectado por el penalti, tenemos un grupo que trabaja fenomenal", aclaraba Gaizka Garitano.

El vasco tuvo palabras para el conjunto murciano. "Es uno de los mejores equipos de su grupo, con una idea de juego clara y seguro que este año estará muy arriba en la categoría y con opciones de ascender".

El Cádiz CF pasó una etapa inquietante tras fallar el penalti y lanzarse el rival a por el empate. "No se perdió la tranquilidad. El equipo ha seguido madurando el partido y en los últimos 20-30 minutos nos hemos impuesto, terminando con muy buenas sensaciones".

Con este resultado, el Cádiz CF avanza a la siguiente ronda de la Copa del Rey, demostrando actitud, trabajo en equipo y capacidad de madurar los partidos complicados.