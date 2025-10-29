Ya sólo queda un futbolista del Cádiz CF por jugar esta temporada

El partido de la primera eliminatoria de la Copa de Rey sirvió para que el entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, repartiese minutos entre los futbolistas que acumulan menos minutos en este tramo inicial de la temporada 2025-26. Los que suelen ejercer el papel de titular en la Liga tuvieron descanso y fue el momento de los teóricos suplentes, que cumplieron la misión de ganar a domicilio al UCAM Murcia (1-3) y pasar a la segunda ronda.

Las rotaciones que realizó el preparador cadista salieron bien y el conjunto amarillo sacó adelante un partido trampa en La Condomina. Los que están participando menos aceptaron el reto, compitieron y se reivindicaron. Varias fueron las novedades. David Gil volvió a jugar después de seis meses y debutó este curso. Joaquín González, uno de los fichajes del mercado de verano, superó por fin sus problemas físicos, se estrenó de manera oficial como cadista y además lo hizo a un buen nivel en el centro del campo. Para redondear la faena, el canterano Juan Díaz disfrutó de su primera experiencia en el primer equipo y además marcó un gol, el que garantizó el triunfo y dio tranquilidad en los instantes finales del encuentro.

Tras el partido de Copa, ya han tenido minutos esta campaña todos los componentes de la plantilla cadista con una sola excepción. Fali pasó por el quirófano a mediados del mes de septiembre para ser intervenido de una lesión de menisco y aún no está disponible. Su última actuación se remonta al pasado ejercicio liguero en el duelo ante el Almería de la 39ª jornada disputado el 9 de mayo. Son casi meses sin jugar.

El veterano defensa central se halla inmerso en el periodo de recuperación y se desconoce cuándo podrá estar en condiciones de volver a competir. El primer paso consistirá en entrenarse con sus compañeros para adquirir ritmo antes de tener minutos en un partido oficial. Si el zaguero se une al grupo en noviembre, quizás podría empezar a jugar en diciembre en el mejor de los casos. Si no es posible, tendrá que esperar al menos hasta enero de 2026 después de las vacaciones de Navidad, en el ecuador del campeonato.