La confesión del presidente del Cádiz CF: "El año que más errores se han cometido"

El Cádiz Club de Fútbol estuvo representado en la XVIII edición de los Premios 4 Gatos 2025, cuya ceremonia se celebró el viernes 31 de octubre en la sede de la Fundación Cajasol ubicada en la plaza de San Antonio de la capital gaditana. El acto, que coincidió con el XXII aniversario de la peña 4 Gatos, volvió a combinar el ambiente festivo y solidario que caracteriza a esta cita tradicional del cadismo. En esta ocasión, la recaudación de las empresas colaboradoras se destinó a la PIA-Unicón de San Antonio de Padua.

El evento contó con la asistencia de diferentes personalidades vinculadas al club. El futbolista Javi Ontiveros fue uno de los grandes protagonistas de la velada al recibir el Premio 'Gato de Angora', que reconoce a la persona más destacada de la pasada temporada 2024-25.

En representación de la plantilla cadista acudió Iza Carcelén, mientras que el adjunto a la presidencia de la entidad, José Mata, recogió en nombre del presidente Manuel Vizcaíno el Premio 'Gato de Escayola', que tiene un sentido crítico tras la mala campaña del equipo amarillo.

El presidente del Cádiz CF no pudo asistir al acto al encontrarse de viaje, pero quiso trasladar su agradecimiento y cariño a la peña a través de un vídeo en el que reconoció ser merecedor de ese galardón crítico: "Os costó trabajo darme el gato bueno y lo pronto que me habéis dado el malo... Encajo el premio y soy absoluto merecedor del gato, porque las cosas no se hicieron bien y pudo ser el año en el que más errores se han cometido desde que soy presidente".

Durante la gala también fueron reconocidos Joaquín Hernández “Kiki”, con el Premio 'Gato con Botas' por su labor de difusión del cadismo a través de la fotografía, y Manuel Cosano Bernal 'Mané', ex jugador del Cádiz CF en las décadas de los 70 y 80, que recibió el Premio 'Don Gato' en reconocimiento a toda una vida dedicada al club amarillo.

Una noche especial en la que el cadismo volvió a demostrar que su fuerza va más allá del terreno de juego, uniendo pasión, humor y solidaridad en torno a los valores que definen al Cádiz Club de Fútbol.