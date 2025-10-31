Las opciones de García Pascual en el Cádiz CF

Ha sido una jornada y media pero para Álvaro García Pascual parece un mundo después de estar en todas las alineaciones del Cádiz CF hasta hace dos jornadas, cuando unos problemas físicos le obligaron a parar y alejarse del verde. El delantero encara el choque en Andorra con otra talante, sabedor de que puede volver a su normalidad.

El ex del Sevilla es el delantero elegido por Gaizka Garitano desde que empezó la temporada, el '9' titular que ha estado en todos los partidos desde el inicio salvo en Granada, donde sus problemas físicos le obligaron a quedarse fuera y que la oportunidad en forma de titularidad llegara para Dawda Camara.

La semana de entrenamientos, marcada por la Copa del Rey en Murcia, ha ido fijando los pasos del atacante para que pueda estar en la rampa de salida camino de la convocatoria y la titularidad. Se siente recuperado pero lo más importante es que el entrenador del Cádiz CF lo sienta de la misma manera para que le dé el lugar que defiende desde el principio.

Cabe recordar que en el descanso del Cádiz-Burgos, ya con el equipo amarillo perdiendo 1-2, García Pascual se probó para ver si reunía las condiciones adecuadas para seguir jugando. No fue así y tuvo que retirarse del once. El daño de aquella lesión es que no pudo estar en el Nuevo Los Cármenes ni en La Condomina para enfrentarse al UCAM Murcia en Copa del Rey.

Pero ese recorrido breve entre la enfermería y los recuperadores parece que toca a su fin y el atacante tiene muchas posibilidades de volver a vestirse de corto este domingo en el Principado de Andorra, donde el Cádiz CF se juega tres puntos en uno de los desplazamientos más lejanos de la presente temporada.

La realidad del delantero ex sevillista es que después de diez partidos como titular lleva solo un gol, el que hizo en la primera jornada para que el Cádiz CF derrotara al Mirandés (1-0). Son casi 800 minutos sobre el verde y solo en una ocasión ha sido capaz de alojar el balón en la portería contraria. No son los mejores números ni acordes al trabajo intenso que realiza en el campo, pero ya se sabe que un delantero vive del gol.