Roger Martí pide paso en el Cádiz CF

El Cádiz CF hizo los deberes con la victoria (1-3) sobre el UCAM Murcia en la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se dirimió a partido único en el estadio BeSoccer La Condomina la tarde noche del pasado martes 28 de octubre. El entrenador, Gaizka Garitano, hizo rotaciones y repartió minutos entre los menos habituales.

Los futbolistas que están ejerciendo el papel de suplente en la Liga tuvieron protagonismo en el primer envite copero de la temporada 2025-26. Roger Martí fue el que mejor aprovechó la oportunidad en su primera titularidad del curso.

El delantero está desempeñando un rol secundario en la Liga. De los tres delanteros puros, es el menos elegido por el técnico. Acumula media docena de encuentros en el presente campeonato, todos desde el banquillo para un total de 74 minutos, los mismos que sumó en el choque de Copa contra el UCAM.

El ariete sacó el máximo jugo a su primera aparición en el once inicial. No hay mejor alimento para un delantero que el gol y el valenciano no marcó uno sino dos que allanaron el camino del triunfo en territorio murciano. En ambos tantos agradeció las asistencias de Iuri Tabatadze para perforar la portería contraria, buen colocado en el área y preparado para el remate.

El veterano atacante se reivindica y pide paso a base goles, que es de lo que viven los delanteros. Utiliza la Copa para buscar impulso en la Liga. Después de firmar un doblete, es difícil no tenerle en cuenta y se pone difícil a Garitano. Roger Martí da un paso al frente con sus primeras dianas de la temporada y añade condimento a un ataque que atascarse los fines de semana.