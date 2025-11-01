El entrenador del Cádiz CF explica por qué conoce muy bien al técnico del Andorra

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, es consciente de que el calendario se ha endurecido en las últimas fechas con continuos desplazamientos que pueden añadir un plus de desgaste, aunque en la rueda de prensa previa a la visita al Andorra que ofreció el sábado 1 de noviembre puso de manifiesto la ambición del equipo.

"Son tres partidos fuera de casa y por tanto tres viajes. Los dos primeros ya los hemos pasado y ahora vamos a por el tercero de la semana con la esperanza y la ilusión de ir allí y ganar", declaró Garitano sobre el encuentro ante el Andorra que forma parte de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion.

"De los lesionados recuperamos a Pascual, a los demás no", informó al entrenador antes de recordar que "perdemos a Iker Recio por sanción". Las ausencias no rebajan el objetivo del triunfo a pesar de la dificultad que supone jugar a domicilio. "No es excusa, confiamos en todos los jugadores", aseguró el técnico antes de asumir las bajas como un hecho natural en el desarrollo de la competición. "Son circunstancias que se producen a lo largo de una temporada".

El preparador cadista se refirió al rival y lo primero que hizo fue lanzar un guiño a su entrenador, Ibai Gómez, al que conoce muy bien. "Conozco a Ibai, fue jugador mío y es un gran profesional". Dijo de él que "está siendo ya un entrenador muy bueno y acabará siendo uno de los mejores".

En el plano futbolístico, Garitano también valoró la trayectoria y la manera de desenvolverse del Andorra: "Han empezado la temporada, están haciendo las cosas bien. Serán muy complicados. Es un equipo que juega muy bien" al fútbol.

El entrenador del conjunto amarillo se fija en el adversario pero sin perder de vista que lo más importante es el rendimiento de su propio equipo. El técnico cadista prefiere centrarse más en el análisis de su equipo. Señaló al respecto que "se pueden ganar o perder todos los partidos y el de ahora es uno más". Recalcó Garitano que "tenemos que estar pendientes de nosotros para seguir haciendo las cosas bien, aunque hay que mejorar en otras facetas que estamos buscando".

La idea es progresar en el juego y sumar puntos tres de tres para que el Cádiz CF se mantenga en los puestos altos de la clasificación.