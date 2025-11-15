Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Almería

Todos los partidos son complicados en una categoría que se caracteriza por su extrema igualdad, pero el Cádiz CF afronta el domingo 16 de noviembre la cita más difícil que le puede tocar justo en este momento de la temporada 2025-26 que empieza a enfilar la recta final de la primera vuelta. El conjunto amarillo se presenta en el terreno del Almería con el firme propósito de dar un paso al frente que necesita como el oxígeno y con ello frenar la marcha imparable de un rival que ha puesto la directa en su carrera hacia el ascenso.

El compromiso no puede ser más atractivo. Duelo andaluz entre rivales directos que se mueven en las alturas de la clasificación. Los amarillos, sextos con 21 puntos. Los rojiblancos, quintos con 22. Máximo equilibrio en un examen muy útil para medir la temperatura de los amarillos.

El choque correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion (a partir de las cuatro y cuarto de la tarde) pilla al cuadro entrenado por Gaizka Garitano inmerso en un periodo de dudas (cuatro encuentros consecutivos sin conjugar el verbo ganar) frente a un adversario que va a más y se vuelve intratable en su feudo, conde acumula cuatro victorias seguidas.

Las dos escuadras abordan el envite con ausencias entre lesiones y convocatorias internacionales. El ‘virus’ FIFA afecta más al Almería que a un Cádiz CF que no puede contar ni con Iuri Tabatadze (con Georgia) ni con Bojan Kovacevic (Serbia sub’21). Para colmo, Javier Ontiveros se cae por lesión, mientras que Iza Carcelén aún no está disponible y Fali no podrá jugar al menos hasta 2026.

El resto de la plantilla está en condiciones de participar, incluidos los canteranos Juan Díaz e Ismael Álvarez, este último la gran novedad de la convocatoria (además del portero David Pérez).

Pelayo Fernández y José Antonio de la Rosa son los que parecen tener más papeletas para cubrir las bajas de Kovacevic y Tabatadze más allá de los movimientos que pueda añadir Gaizka Garitano por decisión técnica.

Uno de los desafíos del Cádiz CF es convertirse en el primer adversario que no recibe un gol en el campo de un Almería que destaca por su capacidad ofensiva. El reto de los gaditanos es mantener una vez más la portería a cero (lo ha logrado ocho veces en trece capítulos y no le han marcado en los últimos tres encuentros) y dar por fin un salto cualitativo y cuantitativo en ataque con el que poner freno a su sequía anotadora. Acumula tres partidos seguidos sin celebrar un tanto.

Las posibilidades de éxito pasan por rayar la perfección en defensa y en ataque. El acierto es las áreas es determinante en un examen que prueba la capacidad del Cádiz CF ante un poderoso contrincante.

Alineaciones probables

UD Almería: Andrés Fernández, Chirino, Monte, Bonini, Álex Muñoz o Centelles, Baba, Lopy, Melamed, Arribas, Embarba y Soko o Thalys.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Caicedo, Pelayo Fernández, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, De la Rosa, Brian Ocampo, Suso y García Pascual.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité canario).

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 16:15 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).