Partido entre aficionados del Almería y el Cádiz CF como aperitivo del encuentro de Liga

El encuentro entre el Almería y el Cádiz CF de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 16 de noviembre es una oportunidad para la hermandad entre las aficiones. El fútbol es un espectáculo y más allá de la sana rivalidad es una ocasión única para la convivencia entre los seguidores.

Para no perder costumbre, el Cádiz CF no caminará solo lejos de casa. Se espera la presencia de hinchas amarillos en las gradas del UD Almería Stadium pero antes del partido entre los profesionales de la pelota habrá una previa entre aficiones en lo que pretende que sea un día de fiesta si el tiempo lo permite.

Esa previa entre fieles de ambas escuadras incluye una original iniciativa con la que se intenta promover una armoniosa relación Desde la peña Exilio Cadista anuncian la disputa de un partido amistoso en el campo de fútbol Constantino Cortés, en la capital almeriense, a partir de las 12 del mediodía del domingo, que le enfrentará a la peña Orgullo Almeriense.

El resultado es lo de menos y lo que realmente importa es pasar un buen rato en la antelasa del envite liguero entre dos equipos andaluces.

"Una cita que promete no solo fútbol, sino también convivencia y buen ambiente", aseguran desde Exilio Cadista sobre el partido entre los aficionados.

La Federación de Peñas Cadistas ha aplaudido la iniciativa. "Haciendo cadismo en positivo, de gaditanas maneras", señalan desde la entidad que agrupa a las peñas del equipo amarillo.