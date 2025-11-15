Convocatoria del Cádiz CF ante el Almería: cinco bajas y tres jugadores del filial

La plantilla del Cádiz CF realizó el sábado 15 de noviembre el último entrenamiento de la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real) que dio paso a la confección de la convocatoria para afrontar el domingo el encuentro ante el Almería correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Gaizka Garitano se vio condicionado por las bajas a la hora de elaborar la lista. El técnico recurrió a la cantera para completar la nómina de 23 futbolistas que forman parte de la expedición que el sábado por la tarde emprendió viaje en autobús en dirección al este de Andalucía. Se trataba de un desplazamiento largo con una duración aproximada de cinco horas.

Con Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic inmersos en compromisos internacionales y tres jugadores con problemas físicos, el preparador cadista tenía a su disposición a veinte efectivos del primer equipo. Iza Carcelén aún no está disponible aunque se ha ejercitado esta semana tras la lesión muscular que sufrió en Granada el pasado 25 de octubre. Fali aún no ha debutado esta temporada tras lesionarse hace diez días en su primer entrenamiento tras recuperarse de la operación de rodilla la que fue sometido en septiembre. Javier Ontiveros tampoco entra en la lista lastrado por unas molestias.

Garitano tiró del filial para llegar a los 23 futbolistas que caben en el acta. Juan Díaz repite presencia como en las últimas semanas, en las que acumula tres partidos oficiales con el primer equipo (uno de la Copa de Rey y dos de la Liga, incluida una titularidad).

Ante las ausencias de Tabatadze y Ontiveros, el extremo Ismael Álvarez (18 años) recibe la llamada para el primer equipo. Es una de las promesas de la cantera. Es la tercera vez que es citado este curso y la pasada temporada llegó a debutar cuando jugó los minutos finales del choque contra el Huesca de la penúltima jornada de Liga.

El cancerbero del Mirandilla David Pérez (19 años) se estrena en la lista del primer equipo en lo que supone una experiencia inolvidable para él aunque no tenga opciones de participar porque va como tercer portero.

La convocatoria del equipo amarillo para encarar el duelo frente al Almería está compuesta por David Gil, Víctor Aznar, David Pérez, Alfred Caicedo, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Joaquín González, Efe Aghama, Brian Ocampo, Suso, José Antonio de la Rosa, Ismal Álvarez, Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.