Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Albacete

El Cádiz CF arranca el motor de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con una misión tan compleja como ilusionante que aborda durante los próximos cinco meses después de acabar la primera parte ubicado en la sexta posición con 34 puntos, en plaza de ‘play-off’ y a sólo cuatro de la recompensa directa para dar el salto a la élite. En el horizonte aún lejano (a finales de mayo) aparece la posibilidad de un ascenso que debe ganarse paso a paso y el primero pretende darlo el domingo 18 de enero en el estadio Carlos Belmonte (desde las 18:30 horas).

El conjunto amarillo visita a un Albacete apurado en el torneo doméstico (un punto por encima del descenso antes del arranque de la 22ª jornada) pero con la autoestima por las nubes después de eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. No hay nada más peligroso que un rival crecido que ha llevado la euforia a su afición y que quiere aprovechar el subidón para hacerse fuerte en un feudo que se le resiste al Cádiz CF en la historia más reciente.

La motivación por luchar por el ascenso es la palanca perfecta que debe impulsar a un cuadro gaditano que depende de sí mismo pero que debe demostrar si está capacitado el reto más gigantesco. En el vestuario cadista son conscientes de que deben hilar muy fino para mantener la buena dinámica de los últimos tiempos. Un triiunfo no sólo supondría prolongar la estancia en la zona noble de la tabla sino que además permitiría un acercamiento a los puestos de ascenso directo. Pero el objetivo no es nada sencillo ante un Albacete muy necesitado en la Liga tras la campanada copera.

El entrenador, Gaizka Garitano, confía al máximo en sus pupilos pero no se fía un pelo del rival y ha avisado de que su equipo debe hacerlo mejor que en choque contra el Sporting de Gijón para poder optar a la victoria en territorio manchego. Pese al feliz desenlace del envite ante el cuadro asturiano, el técnico no quedó satisfecho del todo y quiere que los suyos den un paso más. La consistencia del entramado defensivo y el acierto en las áreas se antojan claves en un duelo de pronóstico incierto como todos los que se dirimen en la categoría de plata.

Salvo sorpresa, Garitano tocará lo imprescindible un once que como mínimo presenta una novedad en el centro del campo debido a la importante baja por sanción de Moussa Diakité. El sustituto saldrá en principio entre Álex Fernández y Joaquín González. Uno de los dos acompañará a Sergio Ortuño en la medular. Si el vasco mantiene el sistema por el que apuesta en los últimos capítulos, volverá a comenzar con dos delanteros puros con la idea de ganar presencia en ataque.

El ‘queso mecánico’ tiene problemas en el centro de la defensa porque son dudas del central Jon García y Jesús Vallejo por problemas físicos. También está entre algodones el extremo Antonio Puertas. El jugador que no llega a tiempo es el delantero Higinio Marín, ausente por lesión.

Alineaciones probables

Albacete: Mariño, Fran Gámez, Pepe Sánchez, Jon Garcóa o Vallejo, Neva o Bernabéu, Agus Medina, Riki, Javi Villar, Víctor Valverde, Capi y Jefté.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Sergio Ortuño, Álex Fernández o Joaquín González, De la Rosa, Brian Ocampo, Dawda y García Pascual.

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano).

VAR: Raúl González Francés (comité canario).

Estadio: Carlos Belmonte.

Hora: 18:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).