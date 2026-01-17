Peligro para varios jugadores del Cádiz CF

El Cádiz CF arranca la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con la visita al estadio Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete el domingo 18 de enero (desde las seis y media de la tarde). El conjunto amarillo viaja con la noble intención de empezar el tramo definitivo de la temporada 2025-26 inmerso en la dinámica positiva en la que se ha instalado en los últimos tiempos, metido de lleno en la contienda por el ascenso (acabó la primera vuelta en la sexta plaza).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano afronta el encuentro que se dirime en territorio castellano-manchego con varias ausencias. La más llamativa es la de Moussa Diakité, obligado a descansar por la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ver en el duelo ante el Sporting de Gijón la quinta cartulina del curso.

El centrocampista maliense es el cuarto jugador de la plantilla cadista castigado esta campaña por acumulación de amonestaciones. Mario Climent ha sido suspendido en dos ocasiones por ese motivo (dos ciclos de cinco tarjetas) y una Iker Recio e Iza Carcelén.

Cuatro futbolistas están apercibidos de sanción, lo que supone que está a una sola cartulina de sufrir la medida federativa que se aplica en esos casos. Uno de ellos no se desplaza a Albacete por estar lesionado: Alfred Caicedo. El lateral derecho ecuatoriano acredita cuatro amarillas. Los tres restantes sí forman parte de la expedición (salvo sorpresa de última hora) y están llamados a entrar en el once inicial si el técnico mantiene el criterio de las últimas fechas.

Iker Recio, el líder de la defensa, colecciona nueve tarjetas y está a sólo una de tener que pasar una jornada en la grada. Resiste al filo de la navaja desde la última amonestación que recibió en el choque contra el Real Zaragoza del 18º capítulo liguero.

Sergio Ortuño llegó a la cuarta tarjeta en el compromiso contra el Sporting de Gijón y está al borde de la sanción. En idéntica situación se halla Brian Ocampo, con cuatro tras la que le mostró el colegiado en el envite ante la escuadra asturiana.