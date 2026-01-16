Garitano explica de qué no depende el Cádiz CF

Empezar la segunda vuelta en la buena dinámica con la que acabó la primera. Ese es el objetivo que se plantea el entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, de cara al partido contra el Albacete programado para el domingo 18 de enero (seis y media de la tarde) en el estadio Carlos Belmonte.

El técnico ofreció el viernes 16 su valoración previa al duelo contra la escuadra castellano-manchega con la que los amarillos alzan el telón de la segunda parte de la temporada 2025-26. No se mostró preoocupado por la baja del sancionado Moussa Diakité, que vio en el choque frente al Sporting de Gijón la quinta cartulina del curso que conlleva la correspondiente medida disciplinaria. "Hemos demostrado que no dependemos de ningún jugador", subrayó el preparador cadista sin desvelar quién será el encargado de ocupar la plaza libre que deja el medio maliense.

A pesar de las bajas, "hemos sabido competir con diferentes jugadores", señaló Garitano antes de asegursr que "tenemos confianza en todos". Así, la auencia de Moussa Diakité "no es un problema porque tenemos soluciones".

La escuadra manchega, pese a sus problemas en la Liga (anda cerca de la zona de descenso), afronta el envite con la moral por las nubes después de eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. "Tenemos mucho respeto por el rival. En la categoría todos somos parecidos. Vienen de ganar al Real Madrid merecidamente", expuso el preparador cadista mientras hizo un guiño histórico: "Queremos hacer un buen partido para ganar y romper la racha en el Carlos Belmonte". El último triunfo liguero de los gaditanos en Albacete fue hace más de tres lustros. No olvidó el desenlace del pasado curso, cuando el Cádiz CF perdió por un contundente 3-0 en "un partido malo".

El técnico no cree que el equipo manchego acuse el esfuerzo realizado en la Copa porque prevé que casi todos los jugadores que sean titulares no lo fueron el pasado miércoles. El rival "estará bien" en el plano físico y será un "un partido difícil". Garitano es consciente de que su equipo debe ofrecer una versión muy solvente sobre el terreno de juego para tener opciones de éxito.

El entrenador del Cádiz CF mostró sus vibraciones positivas con el equipo y abordó el papel que está desempeñando como visitante. A su juicio, "hemos dado buenas sensaciones fuera de casa" sin olvidar la capacidad para hacer goles en los últimos tiempos. Eso sí, indicó que "tendremos que hacer un mejor partido que el pasado domingo" ante el Sporting, resuelto con una ajustada victoria (3-2) pero con excesivo sufrimiento después de disponer de una ventaja de tres goles.

"Partimos de la solidez y de la mejoría ofensiva", señaló Garitano sobre lo que necesita el equipo amarillo para poder pelear por los tres puntos que seponen en liza en el campo del Albacete.