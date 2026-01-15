El Albacete traspasa a su jugador más importante antes de enfrentarse al Cádiz CF

El Albacete Balompié y la UD Almería han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jon Morcillo, conocido futbolísticamente como 'Morci', después de que el jugador haya desestimado la oferta de renovación presentada por el club manchego. La operación se cierra tres días del partido de Liga contra el Cádiz CF que se disputa en el estadio Carlos Belmonte en el arranque se la segunda vuelta. El extremo pasa de un equipo que lucha por la permanencia a otro metido en la pelea por el ascenso a Primera División.

Según ha comunicado en una nota de prensa publicada en su página web el Albacete, al día siguiente de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey tras vencer por 3-2, el jugador ha mostrado "su interés en iniciar una nueva aventura profesional".

El extremo vasco recaló en la entidad manchega en julio del año 2024, y se ha ganado "el cariño de la afición y la ciudad" en los 63 partidos que ha disputado con la camiseta blanca, como destaca el comunicado.

'Morci' disputó la temporada pasada 39 partidos en los que marcó 8 goles y uno en Copa del Rey, en el que también marcó, y esta campaña ha disputado 21 encuentros ligueros en los que ha logrado cinco dianas, a lo que hay que sumar que ha disputado dos encuentros en el torneo del K.O. Era la principal referencia ofensiva del cuadro manchego.

La entidad albaceteña ha subrayado que "más allá de su rendimiento deportivo, 'Morci' deja en Albacete mucho cariño" debido a que "se convirtió en poco tiempo en uno de los ídolos de una afición que agradeció gestos como el de acudir a un colegio de Letur a los pocos días de sucederse la trágica dana a animar a los pequeños de esa escuela".

Desde el club albacetense "agradecen" al futbolista vasco de 27 años su "profesionalidad y su predisposición fuera del campo a hacer todo lo necesario por la entidad" y le desean "la mejor de las suertes en el futuro".