Posible alineación del Cádiz CF ante el Barcelona

El Cádiz CF afronta uno de los mayores retos de la temporada 2021/22. Comparece en el Camp Nou con la noble intención de sorprender al Barcelona en el partido que el lunes 18 de abril baja el telón de la 32ª jornada de Liga. La lógica apunta a una victoria del grande sobre el pequeño, pero el encuentro hay que jugarlo y no se puede descartar nada. El cuadro gaditano pretende que la práctica se imponga a la teoría.

El desafío está servido. Los amarillos suelen salir escaldados del territorio culé (once derrotas y un par de igualadas en trece envites), pero el empate (1-1) de la pasada campaña, la referencia más cercana, abre una puerta a la esperanza.

Nada es imposible si confluyen la mejor versión de los visitantes y las dudas en el bando local. Las aguas andan revueltas en el Barcelona tras la reciente eliminación de la Liga Europa a manos del Eintracht de Frankfurt con 30.000 hinchas alemanes en las gradas del Camp Nou.

El conjunto de Xavi Hernández es el claro favorito en un duelo de apariencia desigual. El cuadro anfitrión, como corresponde a su indiscutible potencial, reside en las alturas y apura sus opciones de pelear por el título, aunque la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla se lo pone muy complicado.

El Cádiz CF llega en una situación apurada, ubicado en zona de descenso (18ª posición) aunque con la posibilidad de abandonar el pozo en caso de conseguir su primer triunfo a domicilio ante los azulgranas. La lucha por la salvación y la entidad del adversario ejercen de palanca motivadora. Los gaditanos están a un solo punto del objetivo pero los perseguidores aprietan. El Levante y el Alavés se colocan a sólo tres puntos.

La diferencia de puntos lo dice todo: 60 el Barcelona y 28 el modesto que aspira a dar la campanada. Los de Sergio González no renuncian a nada. ¿Por qué no intentarlo? El equilibrio entre la defensa y el ataque se antoja clave y, sobre todo, que el Barcelona no se escape en el marcador. El conjunto culé es el mejor equipo de la segunda vuelta. Acumula siete triunfos seguidos. Un rival temible.

Los amarillos están obligados a rayar la perfección para disponer de opciones de puntuar. Se espera un constante asedio de los locales a los dominios de Jeremías Ledesma. Se trata de resistir sin dejar de mirar el área contraria. El técnico cadista ha convocado a 24 futbolistas.

El Cádiz CF se presenta en la ciudad condal sin su cerebro, Rubén Alcaraz, que cumple sanción. Una de las incógnita es quién ocupará su lugar en el centro del campo. La otra es si el preparador cadista hace rotaciones porque hay Liga entre semana y el equipo amarillo se enfrenta al Athletic de Bilbao el próximo jueves en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El Barcelona encara el choque sin seis de sus jugadores. La baja más destacada es la del lesionado Pedri y además hay tres ausencias en el centro de la defensa. Xavi Hernández ha citado a 22 efectivos.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Mingueza o Lenglet, Eric García, Jordi Alba, Busquets, F. De Jong, Gavi, Dembelé, Ferran Torres y Aubameyang.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Luis Hernández, Fali, Víctor Chust, Espino, Fede San Emeterio, Álex Fernández o José Mari, Iván Alejo o Idrissi, Lucas Pérez o Lozano y Negredo.

Árbitro: Jaime Latre (aragonés).

Estadio: Camp Nou (21:00)/Movistar LaLiga.